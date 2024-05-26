Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский заметил, соус становится идеальным на вкус через пару часов после приготовления – он кисловатый, но с приятной сладостью.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский заметил, этот быстрый соус тартар идеально подходит к жареному картофелю, рыбе, свежим овощам и многим другим блюдам. Он добавит свежести и пикантности вашему столу.

Ингредиенты:

Желтки – 2 шт.

Горчица зернистая – 30 г

Соль – 4 г

Сахар – 10 г

Нейтральное масло или масло из виноградных косточек – 300 г

Укроп (и эстрагон по желанию) – 10 г

Винный уксус – 5 г

Каперсы – 20 г

Корнишоны – 40 г

Свежие огурцы – 40 г

Греческий йогурт или сметана – 100-120 г

Зеленый лук – 10 г

Приготовление:

В емкости смешайте желтки, горчицу, соль и сахар. Взбейте до образования хорошей пены, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Затем тонкой струйкой понемногу добавляйте растительное масло. Идеально использовать масло из виноградных косточек, но подойдет любое нейтральное масло, например, оливковое второго отжима или подсолнечное, главное – без ярко выраженного вкуса и запаха. Смесь не взбивайте, а перемешивайте – так лучше идет процесс эмульгации.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда соус станет густым и плотным и все масло будет использовано, добавьте винный уксус или лимонный сок, а также остальные измельченные ингредиенты – укроп, каперсы, корнишоны, огурцы и зеленый лук. Добавьте греческий йогурт или сметану, чтобы соус стал более изысканным.

Вы можете менять пропорции и добавлять свои любимые ингредиенты. Соус очень вкусный и у каждого шефа бывает разным, все зависит от фантазии. Можно добавить свежий эстрагон, соус Барбекю и несколько капель Шрирачи, свежемолотый черный перец, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Храните соус в стеклянной банке под крышкой в холодильнике до 7 дней при температуре 4 градуса.

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