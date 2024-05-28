Об этом рецепте могут знать не все, однако его точно следует запомнить, ведь такие перчики получаются очень сладкие и с насыщенным вкусом.

Это блюдо получится невероятно вкусным и ароматным, идеально подходящим для семейного обеда или ужина. Об этом в социальной сети Инстаграм поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

Сладкий перец

Лук

Морковь

Томаты

Сливки или сметана

Чеснок

Зелень

Приготовление:

Вымойте сладкий перец и выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте перцы в духовке при 220°C до готовности, пока они не станут мягкими и не появится легкая обугленная корочка.

После запекания переложите перцы в пакет или емкость с крышкой и оставьте их на несколько минут. Это поможет легче очистить кожу с перцев.

Пока перцы остывают, мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке, и нарежьте томаты кубиками.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и тушите все вместе несколько минут. Добавьте томаты и продолжайте тушить до тех пор, пока они не станут мягкими и не пустят сок.

Очистите перцы от кожицы, удалите семена и хвостики. Перцы можно нарезать на полоски или оставить целыми, в зависимости от предпочтений.

Добавьте сливки или сметану в сковороду с овощами, перемешайте. Затем добавьте очищенные перцы и тушите все вместе на среднем огне еще несколько минут, чтобы все ингредиенты пропитались вкусом соуса.

В конце приготовления добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень по вкусу. Тщательно перемешайте.

Последние новости Украины:

Обычного омлета больше не захочется: рецепт оригинальной яичницы на завтрак.

Отличная замена омлету на завтрак: Хименес-Браво поделился вкусной идеей.

Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет: повар дал рецепт душистого завтрака.