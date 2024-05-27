Проще всего, по словам автора кулинарного блога, готовить булочки вечером, чтобы уже утром ими наслаждаться.

Такие булочки хорошо подходят к любому блюду и не будут слишком твердыми даже с хрустящей корочкой, поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

Ингредиенты:

500 г муки

1 ч.л. сухих дрожжей

0,5 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

300 мл теплой воды

1 ст.л. масла (для теста)

Дополнительно: немного оливкового масла (для смазывания готовых булочек)

Приготовление:

В большой миске смешайте муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Постепенно добавляйте теплую воду, замешивая тесто. В конце замеса добавьте 1 ст.л. масла и хорошо перемешайте до получения гладкого и эластичного теста.

Накройте тесто чистым полотенцем или пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте на 30 минут для подъема. Обомните тесто, чтобы удалить излишки углекислого газа.

Оставьте снова подниматься еще на 30 минут. Разделите тесто на 10 равных частей.

Сформируйте из каждой части шарики и разложите их на противне, застеленном пергаментной бумагой. Оставьте будущие булочки подниматься еще на 30-40 минут.

Сделайте небольшие надрезы на поверхности булочек. Увлажните их водой, чтобы они не пересыхали во время выпекания.

Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте булочки в течение 20-25 минут до золотистой корочки. Достаньте готовые булочки из духовки и переложите их на решетку.

Смажьте булочки оливковым маслом, чтобы они оставались мягкими и ароматными. Оставьте булочки остывать.

Последние новости Украины:

Этот сочный крабовый салат первым сметут со стола: интересный рецепт.

Как быстро приготовить лаваш с крабовыми палочками: простой рецепт сочной закуски.

Рецепт любимого крабового салата по-новому: все изменит один ингредиент.