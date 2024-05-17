Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром – очень нежная, легкая в приготовлении закуска, которая никого не оставляет равнодушным.

Секрет лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром – легкость и быстрота в приготовлении, нежный вкус и универсальность.

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром можно приготовить на обычный стол, на праздник или взять с собой на пикник.

Для того, чтобы приготовить такую ​​закуску можно воспользоваться рецептом, которым поделилась фудблогер «alena_nerovnya».

Ингредиенты для лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром нужны следующие: Лаваш – 2шт, Крабовые палочки – 200 г, плавленые сырки – 2 шт, яйца вареные – 4 шт, чеснок – 2 зуб, майонез.

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром.

Ход приготовления лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром очень простой. Крабовые палочки следует нарезать кубиком или просто раскрутить. Отварные яйца порезать кубиком, чеснок и плавленые сырки натереть на терке. Плавленый сыр будет легче натереть, если его немного подморозить.

Все ингредиенты кроме лаваша смешать и добавить майонез. Выкладываем начинку на лаваш, скручиваем рулетом и заворачиваем в пищевую пленку. Через час в холодильнике лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром приобретет необходимую сочность.

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром.

Отметим, что существует множество вариаций лаваша с крабовыми палочками. Кроме плавленого сыра в такую ​​заккуску добавляют и твердый сыр, и огурцы, и консервированную кукурузу и другие вкусные ингредиенты.

А крабовые палочки режут пополам, кубиками или просто натирают.

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