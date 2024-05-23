На судебном заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что уклонился от мобилизации из-за ограниченной пригодности, но не только.

Криворожский суд приговорил мужчину к испытательному сроку за то, что он дважды отказался от повестки и уклонился от мобилизации. Эта информация содержит приговор Ингулецкого районного суда в Кривом Роге.

По информации Ингулецкого районного суда, 14 января 2024 мужчина признали ограниченно пригодным для военной службы. Несмотря на это, при попытке вручить ему повестку житель Кривого Рога отказался ее принимать. В феврале ему снова пытались передать повестку, но он и тогда отказался от нее.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что уклонился от мобилизации из-за ограниченной пригодности, наличия заболеваний глаз и других медицинских состояний, а также из-за отсутствия опыта службы в ВСУ.

В материалах судебного производства указано, что мужчина страдает такими заболеваниями, как шейный остеохондроз, периферическая дегенерация сетчатки (улиточная) с ретиношизосом ограниченной лазерной коагуляцией, а также миопия с астигматизмом.

Суд признал жителя Кривого Рога виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев – до 16 июля 2024 года. Полиция будет участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будет вручать их.

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