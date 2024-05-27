Этот рецепт даст возможность сделать и побаловать близких вкусным паштетом без комочков и горечи, секретами которого поделилась фудблогер "Alinaumami".
Ингредиенты:
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Для паштета:
- 700 г куриной печени
- 1 большая луковица
- Специи: соль, перец, сахар, мускатный орех, чеснок
- Соевый соус
- Немного белого вина и сливок
- 1 кислое яблоко
- 30-50 г сливочного масла
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Для клюквенного соуса:
- 200 г клюквы
- 70 г сахара (или по вкусу)
- 2 ст. л. воды
Приготовление:
Куриную печень промойте и обсушите. Нарежьте луковицу и чеснок. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте печень и обжарьте на среднем огне до готовности. Влейте немного белого вина, добавьте специи (соль, перец, сахар, мускатный орех) и соевый соус.
Нарежьте яблоко и добавьте его к печени. Влейте сливки и тушите смесь 20-25 минут, пока печень не станет мягкой и ароматной.
Переложите содержимое сковороды в блендер и взбейте до получения однородной массы. Переложите паштет в контейнер и оставьте остывать.
Клюквенный соус: В кастрюлю добавьте клюкву, сахар и воду. Варите на среднем огне, пока клюква не лопнет и соус не загустеет. Оставьте соус остывать.
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