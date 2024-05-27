Такой рецепт подходит как для дополнения в качестве закуски к основным блюдам, так и в качестве основного перекуса, а пикантный соус идеально дополнит подачу паштета к столу.

Этот рецепт даст возможность сделать и побаловать близких вкусным паштетом без комочков и горечи, секретами которого поделилась фудблогер "Alinaumami".

Ингредиенты:

Для паштета: 700 г куриной печени 1 большая луковица Специи: соль, перец, сахар, мускатный орех, чеснок Соевый соус Немного белого вина и сливок 1 кислое яблоко 30-50 г сливочного масла

Для клюквенного соуса: 200 г клюквы 70 г сахара (или по вкусу) 2 ст. л. воды



Приготовление:

Куриную печень промойте и обсушите. Нарежьте луковицу и чеснок. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

Добавьте печень и обжарьте на среднем огне до готовности. Влейте немного белого вина, добавьте специи (соль, перец, сахар, мускатный орех) и соевый соус.

Нарежьте яблоко и добавьте его к печени. Влейте сливки и тушите смесь 20-25 минут, пока печень не станет мягкой и ароматной.

Переложите содержимое сковороды в блендер и взбейте до получения однородной массы. Переложите паштет в контейнер и оставьте остывать.

Клюквенный соус: В кастрюлю добавьте клюкву, сахар и воду. Варите на среднем огне, пока клюква не лопнет и соус не загустеет. Оставьте соус остывать.

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