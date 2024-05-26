Благодаря легкому маринаду с перцем и приправами, курица будет очень мягкой, а ее вкус - насыщенным, не стоит бояться экспериментов, можно добавить также паприку и горчицу.

Этот рецепт позволяет быстро и вкусно приготовить куриное филе с насыщенным соусом, который сочетает в себе сладость меда, пикантность горчицы и ароматность соевого соуса, заметила автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Мед – 1 ч.л.

Горчица (с лимоном и медом) – 1 ч.л.

Соевый соус – 4 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на небольшие кусочки.

В небольшой миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, растительное масло, копченую паприку, черный молотый перец и измельченный чеснок. Посолите по вкусу.

Положите нарезанное куриное филе в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте мариноваться минимум на 40 минут в холодильнике.

Разогрейте сковороду на среднем огне.

Выложите замаринованное куриное филе на сковороду. Жарьте на маленьком огне, периодически помешивая, до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.

Готовое куриное филе можно посыпать кунжутом или свежей зеленью по желанию. Подавайте горячим с вашим любимым гарниром или овощами.

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