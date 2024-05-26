Этот рецепт позволяет быстро и вкусно приготовить куриное филе с насыщенным соусом, который сочетает в себе сладость меда, пикантность горчицы и ароматность соевого соуса, заметила автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица (с лимоном и медом) – 1 ч.л.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Соль по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на небольшие кусочки.
В небольшой миске смешайте мед, горчицу, соевый соус, растительное масло, копченую паприку, черный молотый перец и измельченный чеснок. Посолите по вкусу.
Положите нарезанное куриное филе в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте мариноваться минимум на 40 минут в холодильнике.
Разогрейте сковороду на среднем огне.
Выложите замаринованное куриное филе на сковороду. Жарьте на маленьком огне, периодически помешивая, до золотистой корочки, примерно 5-7 минут.
Готовое куриное филе можно посыпать кунжутом или свежей зеленью по желанию. Подавайте горячим с вашим любимым гарниром или овощами.
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