Шеф-повар, ресторатор и победитель проекта "Мастер Шеф 5" Евгений Клопотенко предлагает вместо чипсов, попкорна и других снеков приготовить собственную оригинальную закуску.

Основным ингредиентом для этой оригинальной закуски по рецепту повара Евгения Клопотенко является обычная фасоль.

«Фасоль – это как-то очень по-украински, но мы ее используем достаточно однобоко. А хочется так, чтобы это был продукт лёгкой одержимости и большого тренда. Поэтому я сделал хрустящую фасоль. Это как чипсы или попкорн, но покруче», - рассказывал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Итак, как приготовить оригинальную закуску из фасоли.

Клопотенко предлагает отварить 200 г фасоли почти до готовности.

«Должна остаться типа аль денте», - отметил Евгений Клопотенко.

Оригинальная закуска из фасоли.

Затем необходимо слить воду и дать фасоли полностью обсохнуть. Следующий шаг – 2 ст.л. кукурузного крахмала смешать с розмарином, молотым чесноком, сухим луком и щепоткой соли.

«Обваляйте в этом фасоль и пеките 15 минут при температуре 200 градусов», - рассказывал Клопотенко ход приготовления оригинальной закуски из фасоли.

Оригинальная закуска из фасоли.

К этой закуске Клопотенко предлагает приготовить соус тартар. Для этого два яйца необходимо вбить в чашу блендера, добавить 1-2 ч.л. сладкой горчицы, 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока и начать взбивать, добавляя тоненькой струйкой масло (120-150мл), пока соус не станет густым.

Затем добавить к соусу мелко нарезанный соленый огурец, перемешать и поперчить.

Отметим, что фасоль можно отнести к одному из самых полезных продуктов для здоровья человека, которые при обработке не теряют своих полезных свойств.

Фасоль, кроме всего прочего, полезна для сердца, ведь содержит много магния, способствует нормализации сердечного давления и защищает от заболеваний сосудов.

Последние новости Украины:

Салат с рукколой, от которого нельзя отказаться: Клопотенко дал рецепт.

Легкий салат со свеклой и шпинатом, который готовится через минуту: Клопотенко поделился новым рецептом.

Ленивые голубцы получатся вкуснее обычных: рецепт от Клопотенко.