Евгений Клопотенко убежден, что это рецепт бургера, который после того, как его отведать будет появляться во снах.

Сначала шеф-повар предлагает взять филе для шницеля, замариновать его в йогурте с солью и душистым маслом.

Готовим соус по рецепту Клопотенко. Сметану необходимо смешать с мелко нарезанным соленым огурчиком и тертым чесноком.

рецепт мяса на гриле

Теперь лук необходимо нарезать кружочками, облить кипятком, замариновать в уксусе с сахаром.

Следующий шаг – помидор нарезаем кружочками. Капусту следует натереть, смешать с растительным маслом и солью.

рецепт мяса на гриле

Теперь обжариваем на гриле замаринованное филе, а также булочку разрезанную пополам и смазанную сливочным маслом. Формируем бургер – каждую половинку булочки смазываем соусом, на нижнюю часть положить маринованный лук, натертую капусту, обжаренное мясо и томат.

Накрываем бургер другой частью булочки и все можно угощаться!

В комментариях к рецепту подписчики на страницу Евгения Клопотенко соглашаются, что такой вкусный бургер действительно может присниться.

Другие удивляются количеству мяса на одной булочке.

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