Евгений Клопотенко убежден, что это рецепт бургера, который после того, как его отведать будет появляться во снах.
Сначала шеф-повар предлагает взять филе для шницеля, замариновать его в йогурте с солью и душистым маслом.
Готовим соус по рецепту Клопотенко. Сметану необходимо смешать с мелко нарезанным соленым огурчиком и тертым чесноком.
Теперь лук необходимо нарезать кружочками, облить кипятком, замариновать в уксусе с сахаром.
Следующий шаг – помидор нарезаем кружочками. Капусту следует натереть, смешать с растительным маслом и солью.
Теперь обжариваем на гриле замаринованное филе, а также булочку разрезанную пополам и смазанную сливочным маслом. Формируем бургер – каждую половинку булочки смазываем соусом, на нижнюю часть положить маринованный лук, натертую капусту, обжаренное мясо и томат.
Накрываем бургер другой частью булочки и все можно угощаться!
В комментариях к рецепту подписчики на страницу Евгения Клопотенко соглашаются, что такой вкусный бургер действительно может присниться.
Другие удивляются количеству мяса на одной булочке.
Последние новости Украины:
Так салат с молодой капустой вы еще не готовили: интересный рецепт от Клопотенко.
Такая молодая капуста будет самой вкусной: рецепт, который покорит.
Вкуснятина из молодой капусты: интересный рецепт салата с заправкой.