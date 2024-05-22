Шеф-повар, ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко порадовал новым рецептом блюда, которое можно приготовить на природе или дома на гриле или сковороде.

Евгений Клопотенко убежден, что это рецепт бургера, который после того, как его отведать будет появляться во снах.

Сначала шеф-повар предлагает взять филе для шницеля, замариновать его в йогурте с солью и душистым маслом.

Готовим соус по рецепту Клопотенко. Сметану необходимо смешать с мелко нарезанным соленым огурчиком и тертым чесноком.

Теперь лук необходимо нарезать кружочками, облить кипятком, замариновать в уксусе с сахаром.

Следующий шаг – помидор нарезаем кружочками. Капусту следует натереть, смешать с растительным маслом и солью.

Теперь обжариваем на гриле замаринованное филе, а также булочку разрезанную пополам и смазанную сливочным маслом. Формируем бургер – каждую половинку булочки смазываем соусом, на нижнюю часть положить маринованный лук, натертую капусту, обжаренное мясо и томат.

Накрываем бургер другой частью булочки и все можно угощаться!

В комментариях к рецепту подписчики на страницу Евгения Клопотенко соглашаются, что такой вкусный бургер действительно может присниться.

Другие удивляются количеству мяса на одной булочке.

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