Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил бюджетную замену хлебу, без которого невозможно представить большинство украинских блюд, закуску просто сделать дома.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить необычное блюдо из картофеля. В своей публикации он отметил, что картофель можно назвать вторым хлебом, поэтому важно не бояться экспериментов с закусками.

Ингредиенты:

Отварной картофель – 400 г

Сыр моцарелла – 50 г

Соль – 3 г

Крахмал – 30 г

Сахар – 5 г

Масло для жарки

Приготовление:

Отварной картофель продавите через пресс или разомните в пюре, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте соль, сахар и крахмал к картофелю. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Разделите картофельную массу на четыре равные части. Из каждой части сформируйте шарик, а затем распластайте его.

Вложите внутрь каждого распластанного шарика по кусочку сыра моцарелла. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее закройте начинку, формируя картофельные шайбочки.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте картофельные шайбочки с двух сторон до золотистой корочки.

Такое блюдо идеально подойдет для сытного обеда, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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