Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить необычное блюдо из картофеля. В своей публикации он отметил, что картофель можно назвать вторым хлебом, поэтому важно не бояться экспериментов с закусками.
Ингредиенты:
- Отварной картофель – 400 г
- Сыр моцарелла – 50 г
- Соль – 3 г
- Крахмал – 30 г
- Сахар – 5 г
- Масло для жарки
Приготовление:
Отварной картофель продавите через пресс или разомните в пюре, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте соль, сахар и крахмал к картофелю. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Разделите картофельную массу на четыре равные части. Из каждой части сформируйте шарик, а затем распластайте его.
Вложите внутрь каждого распластанного шарика по кусочку сыра моцарелла. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее закройте начинку, формируя картофельные шайбочки.
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте картофельные шайбочки с двух сторон до золотистой корочки.
Такое блюдо идеально подойдет для сытного обеда, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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