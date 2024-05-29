Ленивые пельмени - это быстрый и вкусный вариант традиционного блюда, которое можно приготовить без долгих усилий и скручивания классических пельменей. Деталями рецепта в этот раз поделилась автор украинского Instagram-блога Надежда Попова.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 1 стакан
- Мука – 3 стакана
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Фарш (свиной, говяжий или смешанный) – 600 г
- Лук – 2 шт.
- Вода – 1/2 стакана
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Дополнительно:
- Сливочное масло – 30 г
- Горячая вода – по необходимости
Приготовление:
В миске взбейте яйцо с солью. Добавьте воду и постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Вымешивайте тесто до гладкости и эластичности. Оно не должно быть слишком мягким или слишком тугим.
Накройте тесто полотенцем и дайте ему настояться 15 минут. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте фарш с луком, добавьте соль, специи и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте до однородности.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5-7 см. Равномерно распределите фарш по всей поверхности теста. Сверните пласт теста с фаршем в рулет.
Нарежьте рулет на кусочки толщиной около 2-3 см. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте кусочки рулета срезами вниз до золотистого цвета с двух сторон.
Залейте обжаренные пельмени горячей водой так, чтобы они были почти полностью покрыты. Добавьте специи по вкусу. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут, пока тесто и фарш не станут полностью готовыми.
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