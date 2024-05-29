Если у вас нет времени или желания тратить много времени на лепку пельменей, попробуйте их ленивую версию, для этого достаточно раскатать тесто и равномерно распределить по нему фарш.

Ленивые пельмени - это быстрый и вкусный вариант традиционного блюда, которое можно приготовить без долгих усилий и скручивания классических пельменей. Деталями рецепта в этот раз поделилась автор украинского Instagram-блога Надежда Попова.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Вода – 1 стакан

Мука – 3 стакана

Соль – по вкусу

Для начинки:

Фарш (свиной, говяжий или смешанный) – 600 г

Лук – 2 шт.

Вода – 1/2 стакана

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Дополнительно:

Сливочное масло – 30 г

Горячая вода – по необходимости

Приготовление:

В миске взбейте яйцо с солью. Добавьте воду и постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Вымешивайте тесто до гладкости и эластичности. Оно не должно быть слишком мягким или слишком тугим.

Накройте тесто полотенцем и дайте ему настояться 15 минут. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте фарш с луком, добавьте соль, специи и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте до однородности.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5-7 см. Равномерно распределите фарш по всей поверхности теста. Сверните пласт теста с фаршем в рулет.

Нарежьте рулет на кусочки толщиной около 2-3 см. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте кусочки рулета срезами вниз до золотистого цвета с двух сторон.

Залейте обжаренные пельмени горячей водой так, чтобы они были почти полностью покрыты. Добавьте специи по вкусу. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15-20 минут, пока тесто и фарш не станут полностью готовыми.

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