Эти мягкие булочки с сыром станут отличным дополнением к любому столу, при этом даже на следующий день к чаю они будут мягкими и свежими, что не может не радовать.

Они остаются мягкими и на следующий день, а приготовить их не составит труда даже начинающему кулинару, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 литра

Вода – 0,2 литра

Масло растительное – 0,5 стакана (около 120 мл)

Сахар – 0,5 стакана (около 100 г)

Сухие дрожжи – 12 г

Соль – щепотка

Мука – по мере необходимости (около 6-7 столовых ложек для опары и дополнительно для замеса теста)

Яйца – 2 шт.

Творожная масса – по вкусу для начинки

Приготовление:

Вскипятите молоко и воду вместе с растительным маслом и сахаром. Охладите получившуюся смесь до слегка теплого состояния. Добавьте сухие дрожжи и щепотку соли, хорошо перемешайте.

Введите около 6-7 столовых ложек муки, размешайте до однородной массы и оставьте на 10-15 минут, чтобы опара подошла. В опару добавьте 2 яйца и начинайте вводить муку постепенно, замешивая тесто. Муку добавляйте по мере необходимости, чтобы тесто получилось слегка липким.

Оставьте тесто подходить на 40-50 минут. Если после подъема тесто будет слишком липким, добавьте немного муки и хорошо вымесите его. Разделите тесто на небольшие кусочки.

Сформируйте из них шарики и сделайте углубление в центре каждого, чтобы заполнить его творожной массой. Закройте края, чтобы начинка не вытекала, и придайте булочкам желаемую форму.

Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте поверхность булочек взбитым яйцом для красивой корочки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут, до золотистого цвета.

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