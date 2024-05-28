Они остаются мягкими и на следующий день, а приготовить их не составит труда даже начинающему кулинару, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0,5 литра
  • Вода – 0,2 литра
  • Масло растительное – 0,5 стакана (около 120 мл)
  • Сахар – 0,5 стакана (около 100 г)
  • Сухие дрожжи – 12 г
  • Соль – щепотка
  • Мука – по мере необходимости (около 6-7 столовых ложек для опары и дополнительно для замеса теста)
  • Яйца – 2 шт.
  • Творожная масса – по вкусу для начинки

рецепт, скриншот Инстаграм

Приготовление:

Вскипятите молоко и воду вместе с растительным маслом и сахаром. Охладите получившуюся смесь до слегка теплого состояния. Добавьте сухие дрожжи и щепотку соли, хорошо перемешайте.

Введите около 6-7 столовых ложек муки, размешайте до однородной массы и оставьте на 10-15 минут, чтобы опара подошла. В опару добавьте 2 яйца и начинайте вводить муку постепенно, замешивая тесто. Муку добавляйте по мере необходимости, чтобы тесто получилось слегка липким.

Оставьте тесто подходить на 40-50 минут. Если после подъема тесто будет слишком липким, добавьте немного муки и хорошо вымесите его. Разделите тесто на небольшие кусочки.

Сформируйте из них шарики и сделайте углубление в центре каждого, чтобы заполнить его творожной массой. Закройте края, чтобы начинка не вытекала, и придайте булочкам желаемую форму.

Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте поверхность булочек взбитым яйцом для красивой корочки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут, до золотистого цвета.

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