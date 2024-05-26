Шаурма – это отличный способ насладиться вкусным и сытным перекусом, который легко приготовить дома, нужно лишь знать несколько полезных хитростей, что помогут вам с рецептом.

Этот рецепт поможет вам сделать идеальную шаурму с сочным куриным филе, ароматным соусом и свежими овощами, поделилась фудблогер "Alinaumami".

Ингредиенты:

Для маринада куриного филе:

Куриное филе – 500 г

Ваша любимая приправа для курицы – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Соус терияки – 2-3 столовые ложки

Растительное масло – для обжаривания

Для соуса:

Сметана – 100 г

Йогурт – 100 г

Майонез – по желанию, 1-2 столовые ложки

Соус шрирача – 1-2 чайные ложки (по вкусу)

Соевый соус – 1 столовая ложка

Зира – 1/2 чайной ложки

Соль и перец – по вкусу

Сухой чеснок или свежий – 1-2 зубчика

Лимонный сок – 1 столовая ложка

Для овощной начинки:

Свежий огурец – 1 шт.

Маринованный огурец – 1 шт.

Листья салата или капуста – 100 г

Помидор – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Кинза – небольшой пучок

Морковь по-корейски – 100 г

Дополнительно:

Лаваш – 4-6 листов

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе полосками. В миске смешайте приправу для курицы, соль, перец и соус терияки. Поместите куриное филе в маринад, хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут для пропитки.

Обжарьте замаринованное филе на небольшом количестве растительного масла до готовности. Дайте немного остыть. В миске смешайте сметану, йогурт и, по желанию, майонез.

Добавьте соус шрирача, соевый соус, зиру, соль, перец, чеснок и лимонный сок. Хорошо перемешайте до получения однородного соуса. Нарежьте свежий огурец, маринованный огурец, помидор и сладкий перец тонкими полосками.

Измельчите кинзу и листья салата или капусту. Приготовьте морковь по-корейски или используйте готовую. Разложите лист лаваша на рабочей поверхности.

В центр лаваша выложите немного соуса, распределите его. Сверху добавьте обжаренное куриное филе.

Затем уложите нарезанные овощи: свежий огурец, маринованный огурец, помидор, сладкий перец, салат или капусту, кинзу и морковь по-корейски. Сверху полейте ещё немного соуса.

Заверните лаваш, подгибая края, чтобы получился плотный рулет. Поджарьте шаурму на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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