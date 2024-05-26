Этот рецепт поможет вам сделать идеальную шаурму с сочным куриным филе, ароматным соусом и свежими овощами, поделилась фудблогер "Alinaumami".
Ингредиенты:
Для маринада куриного филе:
- Куриное филе – 500 г
- Ваша любимая приправа для курицы – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Соус терияки – 2-3 столовые ложки
- Растительное масло – для обжаривания
Для соуса:
- Сметана – 100 г
- Йогурт – 100 г
- Майонез – по желанию, 1-2 столовые ложки
- Соус шрирача – 1-2 чайные ложки (по вкусу)
- Соевый соус – 1 столовая ложка
- Зира – 1/2 чайной ложки
- Соль и перец – по вкусу
- Сухой чеснок или свежий – 1-2 зубчика
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
Для овощной начинки:
- Свежий огурец – 1 шт.
- Маринованный огурец – 1 шт.
- Листья салата или капуста – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Кинза – небольшой пучок
- Морковь по-корейски – 100 г
Дополнительно:
- Лаваш – 4-6 листов
Способ приготовления:
Нарежьте куриное филе полосками. В миске смешайте приправу для курицы, соль, перец и соус терияки. Поместите куриное филе в маринад, хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут для пропитки.
Обжарьте замаринованное филе на небольшом количестве растительного масла до готовности. Дайте немного остыть. В миске смешайте сметану, йогурт и, по желанию, майонез.
Добавьте соус шрирача, соевый соус, зиру, соль, перец, чеснок и лимонный сок. Хорошо перемешайте до получения однородного соуса. Нарежьте свежий огурец, маринованный огурец, помидор и сладкий перец тонкими полосками.
Измельчите кинзу и листья салата или капусту. Приготовьте морковь по-корейски или используйте готовую. Разложите лист лаваша на рабочей поверхности.
В центр лаваша выложите немного соуса, распределите его. Сверху добавьте обжаренное куриное филе.
Затем уложите нарезанные овощи: свежий огурец, маринованный огурец, помидор, сладкий перец, салат или капусту, кинзу и морковь по-корейски. Сверху полейте ещё немного соуса.
Заверните лаваш, подгибая края, чтобы получился плотный рулет. Поджарьте шаурму на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
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