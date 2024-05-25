И для приготовления малосольных огурцов на скорую руку может пригодиться рецепт, которым поделилась фудблогер Ирина Козачук.
Кулинар также предлагает приготовить не просто огурцы, а малосольные огурцы и помидоры.
«Вы только представьте, как это вкусно с молодой картошкой… И не только», – рассказала Ирина.
Для приготовления быстрых малосольных огурцов и помидоров нужны следующие ингредиенты: 600 г огурцов, 600 г помидоров, 1,5 ст л уксуса, 3 ст л растительного масла, 1 ч л с горкой соли, 20 г укропа и петрушки, 3-зубчика чеснока.
Рецепт быстрых малосольных огурцов.
Ход приготовления малосольных огурцов следующий: сначала огурцы нужно порезать на 8 частей. Помидоры режем в зависимости от размера – на 4 или 8 частей. Добавляем соль, уксус, растительное масло, мелко порезанную зелень, выжать чеснок. Перемешиваем все ингредиенты.
Теперь накрываем закуску крышкой или пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на час.
«Ооо! Я прошлым летом делала по такому рецепту, но только огурцы, потому что помидоры не додумалась! Это было вкусно!»,
«Вкуснятина!»,
«Сегодня приготовлю!» , – комментировали подписницы на страницу фудблогерки этот рецепт быстрых малосольных огурцов и помидоров.
Рецепт быстрых малосольных огурцов.
Рецепт быстрых малосольных огурцов.
Напомним, что для приготовления малосольных огурцов подходит обычная каменная поваренная соль, а не морская или йодированная.
Для того чтобы добавить малосольным огурцам аромата, кулинары также используют листья вишни и смородины, корни и листья хрена.
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