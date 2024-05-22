Известный шеф-повар, ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, что добавляет в омлет, чтобы получился его любимый завтрак.

Благодаря разным ингредиентам омлет на завтрак каждый раз может быть разным. Его готовят с овощами и мясными продуктами, с зеленью и творогом.

К омлетам добавляют шампиньоны, перецы, помидоры и любимые специи. Если хочется, чтобы омлет был более диетическим, его готовят на пару. Однако многие обожают омлеты с добавлением сливок или молока.

Если добавить в яичную смесь немного муки, омлет будет более сытным.

О своем любимом завтраке рассказал и Эктор Хименес-Браво – судья «Мастер Шеф» и ресторатор.

«Мой любимый завтрак через 5 минут», - отметил Эктор на своей странице в Инстаграм.

Оригинальный омлет на завтрак.

Итак, ингредиенты для приготовления завтрака требуются следующие: яйца, шпинат, курица, сыр, авокадо, соль, перец, микрогрин.

Яйца необходимо взболтать и вылить в горячую сковороду. Добавляем шпинат и кусочки отварной курицы.

Также добавляем к омлету потертый сыр.

Теперь выкладываем омлет на тарелку. Авокадо режем и выкладываем сверху на омлет.

Оригинальный омлет на завтрак.

Также Эктор Хименес-Браво добавил в омлет соль и перец. А также еще один особенный и вкусный ингредиент – микрогрин.

Отметим, что мигрерин – это ростки овощей, зелени и трав.

Их собирают и употребляют в пищу через 7-14 дней после начала посева. Ростки, как правило, длиной 2,5-7,5 см. Микрозелень отличается насыщенным и ярким вкусом, а также большой пользой.

Оригинальный омлет на завтрак.

Содержание полезных элементов у многих видов микрозеленых превышает показатели взрослых растений. Именно поэтому микрогрин отлично дополняет здоровое питание.

Последние новости Украины:

Пышный омлет всего из двух ингредиентов: рецепт быстрого завтрака без лишних калорий.

Омлет получится пышным и вкусным: рецепт завтрака без жарки.

Новый рецепт омлета на завтрак: удивительное сочетание вкусов в считанные минуты.