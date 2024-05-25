Этот десерт может заменить торт и выпечку к праздничному столу, так как имеет легкую текстуру и сладкий вкус, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Сырник
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог — 500 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 4 шт.
- Манная крупа — 50 г
- Цедра лимона или апельсина — по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте творог, сливочное масло, сахар, яйца, манную крупу и цедру лимона или апельсина до однородной массы с помощью блендера. Разогрейте духовку до 180°C.
Перелейте получившуюся смесь в форму для выпекания. Выпекайте при 180°C в течение 50-60 минут, пока поверхность не станет золотистой и плотной.
Достаньте сырник из духовки и дайте ему полностью остыть в форме.
Суфле
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 500 мл
- Сахар — 150 г
- Желатин — 2 ст.л.
- Вода — 4 ст.л.
Способ приготовления:
Замочите желатин в прохладной воде и дайте ему набухнуть в течение нескольких минут. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до полного растворения.
Взбейте сливки с сахаром до получения плотной массы. Аккуратно влейте растопленный желатин в взбитые сливки, продолжая взбивать, чтобы масса стала однородной.
Вылейте сливочную массу на остывший сырник, равномерно распределяя по поверхности. По желанию, украсьте десерт свежими фруктами и залейте желе для дополнительного вкуса и текстуры.
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