Этот вкусный десерт имеет легкую текстуру, главное заранее правильно сделать сырник и основу для дополнения верхнего слоя из сливок.

Этот десерт может заменить торт и выпечку к праздничному столу, так как имеет легкую текстуру и сладкий вкус, поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Сырник

Ингредиенты:

Кисломолочный творог — 500 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 100 г

Яйца — 4 шт.

Манная крупа — 50 г

Цедра лимона или апельсина — по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте творог, сливочное масло, сахар, яйца, манную крупу и цедру лимона или апельсина до однородной массы с помощью блендера. Разогрейте духовку до 180°C.

Перелейте получившуюся смесь в форму для выпекания. Выпекайте при 180°C в течение 50-60 минут, пока поверхность не станет золотистой и плотной.

Достаньте сырник из духовки и дайте ему полностью остыть в форме.

Суфле

Ингредиенты:

Сливки 33% — 500 мл

Сахар — 150 г

Желатин — 2 ст.л.

Вода — 4 ст.л.

Способ приготовления:

Замочите желатин в прохладной воде и дайте ему набухнуть в течение нескольких минут. Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до полного растворения.

Взбейте сливки с сахаром до получения плотной массы. Аккуратно влейте растопленный желатин в взбитые сливки, продолжая взбивать, чтобы масса стала однородной.

Вылейте сливочную массу на остывший сырник, равномерно распределяя по поверхности. По желанию, украсьте десерт свежими фруктами и залейте желе для дополнительного вкуса и текстуры.

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