Если возможности выбраться на шашлыки нет, то дома можно приготовить невероятно вкусную курицу по рецепту от победителя "Мастер Шеф" Вадима Бжезинского.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал оригинальный рецепт куриных голеней по-азиатски.

"Невероятный вкус, невозможно оторваться! Уверяю, вы будете готовить снова и снова, сохраняйте рецепт", – советует победитель "Мастер Шеф".

Главное в этом рецепте – это глазурь. Чтобы приготовить сочные куриные голени по-азиатски, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 4 шт.

бекон сырокопченый – 40 г

растительное масло - 20 мл

чеснок – 1 зубчик

чили, имбирь сухой – по вкусу

сахар – 60 г

вода - 50 мл

соевый соус – 60 мл

сок лайма

арахис

соль и перец – по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский зачищает голени, удаляя сустав, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Каждую голень заворачиваем в слайс бекона, ставим на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут до золотистой корочки.

Пока голени запекаются, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский готовит глазурь, просто смешивая до однородности сахар, соевый соус, воду, лаймовый сок, выжатый чеснок, растительное масло, сухой имбирь, чили, соль и перец.

Готовые голени, пока они еще горячие, смазываем глазурью, а затем посыпаем измельченным жареным арахисом – и можно подавать.

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