На своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить крымскотатарские янтыки – чебуреки без фритюра.

Для теста в расчете на 12 янтыков "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мука - 360 г + на подпил

вода (кипяток) - 200 г

растительное масло – 20 г

соль

яйцо – 1 шт. (небольшое)

Начинку можно делать и обычную мясную, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить одну из своих любимых – зелень + сулугуни. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

сыр сулугуни – 550 г

петрушка - 150 г

кинза – 100 г

зеленый лук – 150 г

сливочное масло – 70 г

соль и перец – по вкусу

Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в просеянную муку соль, растительное масло и воду, которая только что закипела, и быстро замешивает ложкой тесто. Когда немного остынет, добавляем яйцо, снова вымешиваем, накрываем пленкой и даем отдохнуть.

Для начинки натираем сулугуни на мелкой терке, мелко нарезаем петрушку, кинзу и зеленый лук, добавляем соль, перец, мягкое масло и перемешиваем до однородности.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит тесто на 12 частей, каждую тонко раскатывает. На половину выкладываем начинку, накрываем второй половиной, прижимаем, чтобы вышел воздух, а затем вилкой зажимаем края, как на видео.

Жарить янтыки надо на разогретой сухой сковороде на среднем огне по два раза с обеих сторон. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что готовый янтык будет немного надуваться. Смазываем готовые янтыки сливочным маслом – и можно наслаждаться.

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