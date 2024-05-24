На своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить крымскотатарские янтыки – чебуреки без фритюра.
Для теста в расчете на 12 янтыков "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- мука - 360 г + на подпил
- вода (кипяток) - 200 г
- растительное масло – 20 г
- соль
- яйцо – 1 шт. (небольшое)
Начинку можно делать и обычную мясную, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить одну из своих любимых – зелень + сулугуни. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сыр сулугуни – 550 г
- петрушка - 150 г
- кинза – 100 г
- зеленый лук – 150 г
- сливочное масло – 70 г
- соль и перец – по вкусу
Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в просеянную муку соль, растительное масло и воду, которая только что закипела, и быстро замешивает ложкой тесто. Когда немного остынет, добавляем яйцо, снова вымешиваем, накрываем пленкой и даем отдохнуть.
Для начинки натираем сулугуни на мелкой терке, мелко нарезаем петрушку, кинзу и зеленый лук, добавляем соль, перец, мягкое масло и перемешиваем до однородности.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит тесто на 12 частей, каждую тонко раскатывает. На половину выкладываем начинку, накрываем второй половиной, прижимаем, чтобы вышел воздух, а затем вилкой зажимаем края, как на видео.
Жарить янтыки надо на разогретой сухой сковороде на среднем огне по два раза с обеих сторон. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что готовый янтык будет немного надуваться. Смазываем готовые янтыки сливочным маслом – и можно наслаждаться.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.