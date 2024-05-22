Маринованный лук – это очень вкусная и универсальная закуска на все случаи жизни, которая особенно подходит к мясу, сельди, борщу и для добавления в салаты.

На своей странице в Instagram шеф-повар и кулинарный блоггер Александр Огородник предложил украинцам проверенный и быстрый рецепт маринованного лука.

Этот рецепт подойдет для маринования любого лука – репчатого, красного, белого.

Для маринада на 500 г лука нам понадобятся следующие ингредиенты:

соль – 25 г

сахар – 50 г

оцет 9% - 50 г

растительное масло (лучше брать ароматное подсолнечное) - 50 г

укроп или петрушка - 10 г

Лук шеф-повар нарезает соломкой (кольцами или полукольцами) толщиной приблизительно со спичку. В миску к нарезанному луку добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло, мелко нарезанный укроп и хорошо все перемешиваем.

Уже через час лук хорошо промаринуется, но лучше всего смаковать на второй день.

Кроме того, Александр Огородник поделился еще одним рецептом маринада для овощей на все случаи жизни, который среди поваров называется 1-2-3. Этот маринад подойдет и для лука, и для моркови, и для огурцов, и для спаржи и т.д.

Для этого маринада нам понадобится:

уксус - 100 г

сахар – 200 г

вода – 300 г

соль и специи – по желанию

Смешиваем все ингредиенты маринада в сотейнике, ставим на плиту, доводим до кипения, а затем даем остыть. Заливаем маринадом овощи, накрываем пленкой в ​​контакт и отправляем ночь в холодильник.

"Хорошо подходит к салатам, рыбе, мясу и просто в прикуску с чем-либо", - добавил шеф-повар.

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