Правильно сварить гречку, чтобы она оставалась рассыпчатой, очень просто, нужно лишь знать несколько секретов, и по этому рецепту все обязательно получится.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой ​​и вкусной.

"Самый простой и действенный способ приготовления гречки, приготовит даже маленький ребенок", - подчеркнул шеф-повар.

Нам понадобятся такие ингредиенты на 100 г обыкновенной жареной гречки:

вода – 1 л

соль – 1 ч.л.

лавровый лист – 1 шт.

Если хотите приготовить сладкую гречку, варим ее без добавления соли.

Лавровый лист нужно предварительно немного обжечь огнем, чтобы раскрылся аромат. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, лавровый лист и доводим до кипения.

В кипящую воду бросаем промытую гречку и варим ровно 11 минут.

Далее шеф-повар берет сито и сливает воду с гречки. Убираем лавровый лист, добавляем к гречке 1 ст.л. сливочного масла и хорошо перемешиваем. По этому рецепту гречка всегда получается очень вкусной, рассыпчатой ​​и не переваренной.

Украинцы в комментариях оценили такой способ приготовления гречки:

"Такой способ действительно самый лучший, и дело даже не в том, что точно указанное время приготовления и гречка получилась рассыпчатая. Если честно, то я бы не додумалась гречку поварить, а потом бросить на сито. То, что вы сделали – гениально";

"Получилась вкусная гречка. Спасибо за рекомендации".

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