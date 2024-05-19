Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой и вкусной.
"Самый простой и действенный способ приготовления гречки, приготовит даже маленький ребенок", - подчеркнул шеф-повар.
Нам понадобятся такие ингредиенты на 100 г обыкновенной жареной гречки:
- вода – 1 л
- соль – 1 ч.л.
- лавровый лист – 1 шт.
Если хотите приготовить сладкую гречку, варим ее без добавления соли.
Лавровый лист нужно предварительно немного обжечь огнем, чтобы раскрылся аромат. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, лавровый лист и доводим до кипения.
В кипящую воду бросаем промытую гречку и варим ровно 11 минут.
Далее шеф-повар берет сито и сливает воду с гречки. Убираем лавровый лист, добавляем к гречке 1 ст.л. сливочного масла и хорошо перемешиваем. По этому рецепту гречка всегда получается очень вкусной, рассыпчатой и не переваренной.
Украинцы в комментариях оценили такой способ приготовления гречки:
"Такой способ действительно самый лучший, и дело даже не в том, что точно указанное время приготовления и гречка получилась рассыпчатая. Если честно, то я бы не додумалась гречку поварить, а потом бросить на сито. То, что вы сделали – гениально";
"Получилась вкусная гречка. Спасибо за рекомендации".
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