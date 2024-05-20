Яйца отлично подойдут при похудении и здоровом питании.
Куриные яйца – один из наиболее насыщенных полезными веществами продуктов питания, который легко усваивается организмом. В них содержится большое количество белка, витамины A, D, B и B12.
Кроме того, яйца обладают достаточным количеством омега-3, что уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Лучшим для усвоения вариантом являются свежие яйца, сваренные всмятку, а также омлет на пару.
Пышный омлет без жарки.
Рецептом такого диетического омлета и поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».
«Однажды надо было придумать завтрак, но диетический, не жареный. Так и появился этот омлет. И говорят, что он очень вкусный», – отметила Юлия.
Для приготовления диетического омлета необходимы следующие ингредиенты: 2 яйца, молоко или сливки, сметана, соль и перец по вкусу, сливочное масло.
Пышный омлет без жарки.
Яйца нужно взбить со сливками и сметаной, добавить соль. Форму для запекания смазать сливочным маслом и поместить в кастрюльку, наполненную водой.
Вылить в форму омлет. Готовим омлет до готовности, закрыв крышку.
Пышный омлет без жарки.
В комментариях подписчицы на страницу Юлии также поделились своими рецептами приготовления диетического и пышного омлета.
«Ежедневно делаю малышу своему, но в мультиварке, режим на пару, а еще + брокколи, цветная, помидорка, зеленый горошек»,
«В микроволновке в чашке тоже получается пышный» .
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