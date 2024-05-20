Омлет на завтрак без жарки, это вкусно, полезно, очень просто в приготовлении и очень быстро.

Яйца отлично подойдут при похудении и здоровом питании.

Куриные яйца – один из наиболее насыщенных полезными веществами продуктов питания, который легко усваивается организмом. В них содержится большое количество белка, витамины A, D, B и B12.

Кроме того, яйца обладают достаточным количеством омега-3, что уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Лучшим для усвоения вариантом являются свежие яйца, сваренные всмятку, а также омлет на пару.

Пышный омлет без жарки.

Рецептом такого диетического омлета и поделилась автор блога «Cooking_by_Yuliya».

«Однажды надо было придумать завтрак, но диетический, не жареный. Так и появился этот омлет. И говорят, что он очень вкусный», – отметила Юлия.

Для приготовления диетического омлета необходимы следующие ингредиенты: 2 яйца, молоко или сливки, сметана, соль и перец по вкусу, сливочное масло.

Пышный омлет без жарки.

Яйца нужно взбить со сливками и сметаной, добавить соль. Форму для запекания смазать сливочным маслом и поместить в кастрюльку, наполненную водой.

Вылить в форму омлет. Готовим омлет до готовности, закрыв крышку.

Пышный омлет без жарки.

В комментариях подписчицы на страницу Юлии также поделились своими рецептами приготовления диетического и пышного омлета.

«Ежедневно делаю малышу своему, но в мультиварке, режим на пару, а еще + брокколи, цветная, помидорка, зеленый горошек»,

«В микроволновке в чашке тоже получается пышный» .

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