В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный, хрустящий и очень красивый твиль с беконом.

Твиль – это современное украшение, дополнение к любому блюду, которое может быть как соленым, так и сладким, и иметь разную форму.

Чтобы приготовить хрустящий твиль с беконом, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

яичный белок – 100 г

бекон - 100 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 75 г

мука – 65 г

сахар – 15 г

соль и копченая паприка – по вкусу

по желанию можно добавить немного чили

Бекон "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает небольшими кубиками и слегка обжаривает, чтобы немного вытопился жир.

Когда жареный бекон немного остынет, вместе со сливочным маслом, яичными белками, мукой, солью и копченой паприкой перебиваем все блендером до однородности.

Готовую массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский лопаткой наносит на специальную форму, как на видео, и запекает в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3-5 минут, чтобы тесто приготовилось и стало румяным.

Кроме того, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить обычный твиль, без бекона:

мука – 75 г

яичный белок – 90 г

сливочное масло – 25 г

растительное масло без запаха – 20 г

соль и специи – по вкусу

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