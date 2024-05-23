В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный, хрустящий и очень красивый твиль с беконом.

Твиль – это современное украшение, дополнение к любому блюду, которое может быть как соленым, так и сладким, и иметь разную форму.

Чтобы приготовить хрустящий твиль с беконом, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • яичный белок – 100 г
  • бекон - 100 г
  • сливочное масло (комнатной температуры) – 75 г
  • мука – 65 г
  • сахар – 15 г
  • соль и копченая паприка – по вкусу
  • по желанию можно добавить немного чили

рецепт, "Мастер Шеф"

Бекон "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает небольшими кубиками и слегка обжаривает, чтобы немного вытопился жир.

Когда жареный бекон немного остынет, вместе со сливочным маслом, яичными белками, мукой, солью и копченой паприкой перебиваем все блендером до однородности.

Готовую массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский лопаткой наносит на специальную форму, как на видео, и запекает в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3-5 минут, чтобы тесто приготовилось и стало румяным.

Владимир Ярославский

Кроме того, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить обычный твиль, без бекона:

  • мука – 75 г
  • яичный белок – 90 г
  • сливочное масло – 25 г
  • растительное масло без запаха – 20 г
  • соль и специи – по вкусу

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.