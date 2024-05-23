В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный, хрустящий и очень красивый твиль с беконом.
Твиль – это современное украшение, дополнение к любому блюду, которое может быть как соленым, так и сладким, и иметь разную форму.
Чтобы приготовить хрустящий твиль с беконом, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- яичный белок – 100 г
- бекон - 100 г
- сливочное масло (комнатной температуры) – 75 г
- мука – 65 г
- сахар – 15 г
- соль и копченая паприка – по вкусу
- по желанию можно добавить немного чили
Бекон "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает небольшими кубиками и слегка обжаривает, чтобы немного вытопился жир.
Когда жареный бекон немного остынет, вместе со сливочным маслом, яичными белками, мукой, солью и копченой паприкой перебиваем все блендером до однородности.
Готовую массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский лопаткой наносит на специальную форму, как на видео, и запекает в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3-5 минут, чтобы тесто приготовилось и стало румяным.
Кроме того, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить обычный твиль, без бекона:
- мука – 75 г
- яичный белок – 90 г
- сливочное масло – 25 г
- растительное масло без запаха – 20 г
- соль и специи – по вкусу
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