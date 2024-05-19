Обычный омлет может сыграть новыми вкусами, если немного поэкспериментировать с ингредиентами и методами приготовления.

Завтраки из яиц пользуются невероятной популярностью и людей всех возрастов во многих уголках мира.

Омлеты делают рыхлыми и совсем тонкими, с начинками и без. Яичницу жарят с овощами, разными видами колбас, луком и просто так.

На завтраки готовят яичные конвертики, омлеты с медом и творогом, знаменитую яичную шакшуку с помидорами и перцем, тортилье с яйцом.

На завтраки готовят гренки с яйцом и нежные яйца пашот. Однако благодаря тому, что яйца поживают с большим количеством различных ингредиентов эксперименты не останавливаются.

Так, результатом своего эксперимента поделилась блоггерша Алла Малкин . Для этого понадобятся 3 яйца, капуста брокколи, консервированный тунец, помидоры и творог Фета, творог Моцарелла, а также любой любимый творог.

Ход приготовления такого омлета очень прост и быстр. Сырые яйца вбиваем в чашу блендера, туда же добавляем капусту брокколи – взбиваем.

Консервированный тунец выкладываем на сковороду, добавляем помидоры черри, изрезанные пополам. Также выкладываем сыр Фета, моцареллу, поджариваем и добавляем на сковороду яичную смесь.

«Помешивать до готовности, добавить любой творог в конце. Оно так необычно, сочно и интересно…», - отметила блогерша, добавив, что вместо тунца еще хочет попробовать такой омлет с беконом.

Новый рецепт омлета на завтрак.

Последние новости Украины:

Обычного омлета больше не захочется: рецепт оригинальной яичницы на завтрак.

Омлет будет еще нежнее, если знать один секрет.

Душистые драники по-новому: Клопотенко поделился секретом, как улучшить любимое блюдо.