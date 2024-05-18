Украинцам рассказали, можно ли на временно оккупированных территориях получать пенсии и как это сделать.

После 24 февраля 2022 года оставшиеся пенсионеры на временно оккупированных территориях продолжают получать свои пенсии на текущие счета. Однако изменился способ получения выплат: Укрпочта больше не доставляет пенсии, поэтому методы получения стали другими.

Получение пенсии на оккупированных территориях: новые условия

Общественная организация "Донбасс SOS" предоставила информацию о специфике выплат и доставки пенсий и денежной помощи при введении военного положения. Это позволило регулировать получение пенсий оставшимся на оккупированных территориях после указанной даты.

Как получить пенсию на оккупированных территориях: обновленный процесс

Для тех, кто получал пенсию на банковскую карту, ситуация остается без изменений. Деньги продолжают зачисляться на карты, с возможностью их вывода или перевода.

Важно отметить, что Укрпочта прекратила доставку пенсий на оккупированные территории. Поэтому было принято решение, согласно которому Пенсионный фонд перечисляет пенсии на текущие счета, открытые в банке по обращению в органы ПФУ без необходимости получения заявлений от получателей об открытии счета.

Упрощенный процесс получения пенсии на оккупированных территориях

Пенсионерам, оставшимся на оккупированных территориях, автоматически были открыты счета в "Сбербанке", на которые продолжают засчитываться пенсии.

Однако на практике процедуры отличаются. Для получения средств лицо должно лично обратиться в банк и заключить договор на открытие банковского счета.

Как возобновить получение пенсионных выплат

Изменения в законодательстве позволяют пенсионерам на оккупированных территориях возобновить получение пенсионных выплат. Для этого нужно:

Подать заявление на возобновление выплат пенсии по электронному порталу Пенсионного фонда. Указать реквизиты банковского счета на получение пенсионных выплат. Пройти процедуру подтверждения личности через видеоидентификацию или авторизацию на портале ПФУ с помощью Действие.

Эти изменения позволяют пенсионерам на временно оккупированных территориях получать пенсии, обеспечивая простой и удобный процесс получения средств.

Источник: 24tv

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить