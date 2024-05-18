После 24 февраля 2022 года оставшиеся пенсионеры на временно оккупированных территориях продолжают получать свои пенсии на текущие счета. Однако изменился способ получения выплат: Укрпочта больше не доставляет пенсии, поэтому методы получения стали другими.

Получение пенсии на оккупированных территориях: новые условия

Общественная организация "Донбасс SOS" предоставила информацию о специфике выплат и доставки пенсий и денежной помощи при введении военного положения. Это позволило регулировать получение пенсий оставшимся на оккупированных территориях после указанной даты.

Как получить пенсию на оккупированных территориях: обновленный процесс

Для тех, кто получал пенсию на банковскую карту, ситуация остается без изменений. Деньги продолжают зачисляться на карты, с возможностью их вывода или перевода.

Важно отметить, что Укрпочта прекратила доставку пенсий на оккупированные территории. Поэтому было принято решение, согласно которому Пенсионный фонд перечисляет пенсии на текущие счета, открытые в банке по обращению в органы ПФУ без необходимости получения заявлений от получателей об открытии счета.

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Упрощенный процесс получения пенсии на оккупированных территориях

Пенсионерам, оставшимся на оккупированных территориях, автоматически были открыты счета в "Сбербанке", на которые продолжают засчитываться пенсии.

Однако на практике процедуры отличаются. Для получения средств лицо должно лично обратиться в банк и заключить договор на открытие банковского счета.

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Как возобновить получение пенсионных выплат

Изменения в законодательстве позволяют пенсионерам на оккупированных территориях возобновить получение пенсионных выплат. Для этого нужно:

  1. Подать заявление на возобновление выплат пенсии по электронному порталу Пенсионного фонда.
  2. Указать реквизиты банковского счета на получение пенсионных выплат.
  3. Пройти процедуру подтверждения личности через видеоидентификацию или авторизацию на портале ПФУ с помощью Действие.

Эти изменения позволяют пенсионерам на временно оккупированных территориях получать пенсии, обеспечивая простой и удобный процесс получения средств.

Источник: 24tv

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