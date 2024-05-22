Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать десерт на утро вместе с йогуртом и овсянкой.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился в социальной сети, как сделать весенне-летний десерт для себя или близких на завтрак. Этот освежающий и легкий десерт станет отличным началом дня, особенно в теплое летнее утро, заметил Ярославский.

Ингредиенты:

Плющеная овсянка - 45 г

Банан - 1 шт.

Густой кефир - 70 г

Молотый кофе - по вкусу

Какао - 5-8 г

Мед - 10 г

Приготовление:

В блендере смешайте кефир, мед, овсянку и банан. Взбейте до получения однородной массы, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Добавьте какао и немного молотого кофе для насыщенности вкуса. Перемешайте.

Переложите массу в гарнирный сосуд и оставьте на ночь в холодильнике.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на следующий день извлеките тирамису из холодильника.

При желании добавьте еще немного кефира сверху перед подачей.

Этот рецепт можно варьировать, заменяя мед другими сладостями, такими как ягоды или фрукты, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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