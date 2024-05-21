Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился в социальной сети рецептом сладостей из детства, которые идеально подойдут к чаепитию.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как можно побаловать себя, приготовив сладости прямо из детства, мягкую выпечку с сахарной пудрой.

Ингредиенты:

Яйца – 12 штук

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Сметана домашняя (или жирная магазинная) – 100 граммов

Водка – 30 граммов

Мука – 270-330 граммов

Масло подсолнечное (для жарки) – 500 граммов

Сахарная пудра – 100 граммов

Приготовление:

В миске смешайте яйца, щепотку соли и щепотку сахара. Добавьте сметану и водку, тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Если сметана не жирная, добавьте немного сливочного масла (до 30 граммов) для более насыщенного вкуса.

"Мастер Шеф" Ярославский заметил, тесто должно быть упругим, но не слишком жестким.

Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике для отдыха. Раскатайте тесто тонким слоем.

Вырежьте тесто на ромбики и сделайте в центре каждого разрез, через который продеть уголок теста.

Разогрейте масло в глубокой сковороде.

Обжарьте вергуны до золотистой корочки. Они должны быть хрустящими. Обсушите вергуны на бумажном полотенце, чтобы удалить лишнее масло, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

@yaroslavskyi.vova Хрустики або Вергуни на горілці З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця 😁 й, звісно, борошно. Інгредієнти: -2 яйця -Дрібка солі -Дрібка цукру -100г домашньої сметани (35%) -30г горілка -270-330г Борошно -500г олія для смаження -100г цукрова пудра Готуємо: 👉яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто. ❗️Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим. 👉Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую ❗️Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста! 👉ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок Та смажу у фритюрі 👉Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою! Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г Смачного! Ваші лайки та репости - велика підтримка для мене 🫶 ♬ оригинальный звук - Vladislava🤍

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