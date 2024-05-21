Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как можно побаловать себя, приготовив сладости прямо из детства, мягкую выпечку с сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- Яйца – 12 штук
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Сметана домашняя (или жирная магазинная) – 100 граммов
- Водка – 30 граммов
- Мука – 270-330 граммов
- Масло подсолнечное (для жарки) – 500 граммов
- Сахарная пудра – 100 граммов
Приготовление:
В миске смешайте яйца, щепотку соли и щепотку сахара. Добавьте сметану и водку, тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Если сметана не жирная, добавьте немного сливочного масла (до 30 граммов) для более насыщенного вкуса.
"Мастер Шеф" Ярославский заметил, тесто должно быть упругим, но не слишком жестким.
Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике для отдыха. Раскатайте тесто тонким слоем.
Вырежьте тесто на ромбики и сделайте в центре каждого разрез, через который продеть уголок теста.
Разогрейте масло в глубокой сковороде.
Обжарьте вергуны до золотистой корочки. Они должны быть хрустящими. Обсушите вергуны на бумажном полотенце, чтобы удалить лишнее масло, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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