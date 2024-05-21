Такое блюдо может показаться необычным из-за сочетания, как правило, десертной закуски к чаю вместе с мясом, тем не менее перекус будет действительно сытным.

Такое сочетание может показаться несколько необычным, однако блюдо будет вкусным и сочным. Новым и интересным рецептом поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Мясной фарш (свинина) – 300 г (в фарш добавить лук, соль, перец и любимые специи)

Бублики – 55-60 штук (маленькие)

Майонез

Кетчуп

Заливка:

Чеснок – 1-2 зубчика

Перец – 0,5 чайной ложки

Соль – 0,5 чайной ложки

Масло растительное – 3 столовые ложки

Вода – 100 мл

Приготовление:

Добавьте лук, соль и специи к мясному фаршу и хорошо перемешайте.

Нафаршируйте бублики мясным фаршем. Положите на каждый бублик майонез и кетчуп, как показано на видео.

Смешайте все ингредиенты для заливки (чеснок, перец, соль, масло растительное, вода).

Выложите бублики на противень, застеленный пергаментом. Залейте их заливкой так, чтобы бублики были покрыты наполовину. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 25-30 минут, пока баранки не станут хрустящими и не испарится вся жидкость.

Бублики готовы, когда они хорошо пропечены и жидкость в заливке полностью испарится.



Последние новости Украины:

Как приготовить молодой картофель: простой и вкусный рецепт, как в ресторане.

Салат с редиской и этой заправкой будет необычным: рецепт весенней вкуснятины.

Удивите родных этим блюдом из молодой капусты: вкусный рецепт.