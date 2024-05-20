Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как правильно готовить вкусные чебуреки по улучшенному рецепту вместе с помидорами.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в социальной сети, как приготовить чебуреки по украинскому рецепту, причем с начинкой можно экспериментировать.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки + для посыпки

200 г кипятка

Соль

Для начинки:

250 г мясного фарша

1 помидор

1 большая луковица

150 г творога

25 г воды

Соль, перец

Для жарки:

Рафинированное масло без запаха, около 500 г

Приготовление:

В большой миске смешайте 275 г муки, соль и залейте кипятком. Хорошо перемешайте деревянной ложкой и дайте немного остыть, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте оставшуюся муку, вымешивая, чтобы получилось эластичное, но не слишком тугое тесто. Затем оставьте под миской отдохнуть.

"Мастер Шеф" Ярославский Натрите на терке лук, помидор и сыр. В большой миске смешайте мясной фарш с натертым луком, помидором и сыром.

Добавьте соль, перец и 25 г воды, чтобы начинка была сочной. На столе раскатайте тонкий круг из теста, посыпая муку, и вырежьте круги с помощью крышки.

На каждый круг положите ложку начинки, аккуратно закройте их, выпустив избыточный воздух, и закрепите края вилкой.

Разогрейте масло на среднем огне. Проверьте готовность масла, бросив в него кусочек теста. Если тесто начнет жариться, масло готово, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Жарьте чибуреки по 2 штуки, минуту с каждой стороны, или пока они не начнут надуваться.

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