Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился полезными советами о том, как правильно и просто приготовить очень мягкие булочки. Они могут быть довольно униаерсальными и подходят ко многим блюдам.
Ингредиенты:
- 520 г муки
- 240 г молока
- 80 г сахара
- 12 г сухих дрожжей (или 36 г свежих)
- 110 г яиц (2 больших)
- 125 г сливочного масла (82.5%)
- 10 г соли
Приготовление:
Разогрейте молоко до 35 градусов, добавьте 15 г сахара, 70 г муки и дрожжи. Замешайте венчиком тесто и дайте ему подняться под полотенцем 20-30 минут, пока не появится пена, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте яйца, оставшуюся муку, сахар и соль, и замешайте тесто на средней скорости 1-2 минуты, затем на минимальной 7 минут.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда тесто станет гладким, добавьте холодные кусочки масла и вымешивайте до растворения масла.
Оставьте тесто подойти под полотенцем.
Разделите тесто на порции по 100 г (или 90 г) и сформируйте круглые или овальные булки для хот-догов.
Дайте им подойти в теплом месте примерно в 3.5 раза. Для этого можно использовать духовку с маленьким сотейником с кипятком, чтобы создать тепло, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Смажьте булки яйцом и выпекайте:
Для хот-догов при 185 градусах в форме 27x19 см (6 штук) - 15 минут.
Для круглых булок для бургеров при 190 градусах - 12-14 минут.
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