Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать самые мягкие булочки, которые также идеально подойдут для домашних хот-догов.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился полезными советами о том, как правильно и просто приготовить очень мягкие булочки. Они могут быть довольно униаерсальными и подходят ко многим блюдам.

Ингредиенты:

520 г муки

240 г молока

80 г сахара

12 г сухих дрожжей (или 36 г свежих)

110 г яиц (2 больших)

125 г сливочного масла (82.5%)

10 г соли

Приготовление:

Разогрейте молоко до 35 градусов, добавьте 15 г сахара, 70 г муки и дрожжи. Замешайте венчиком тесто и дайте ему подняться под полотенцем 20-30 минут, пока не появится пена, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, оставшуюся муку, сахар и соль, и замешайте тесто на средней скорости 1-2 минуты, затем на минимальной 7 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда тесто станет гладким, добавьте холодные кусочки масла и вымешивайте до растворения масла.

Оставьте тесто подойти под полотенцем.

Разделите тесто на порции по 100 г (или 90 г) и сформируйте круглые или овальные булки для хот-догов.

Дайте им подойти в теплом месте примерно в 3.5 раза. Для этого можно использовать духовку с маленьким сотейником с кипятком, чтобы создать тепло, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Смажьте булки яйцом и выпекайте:

Для хот-догов при 185 градусах в форме 27x19 см (6 штук) - 15 минут.

Для круглых булок для бургеров при 190 градусах - 12-14 минут.

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