Это один из самых быстрых и быстрых способов приготовления такой популярной закуски как малосольные огурцы.

Малосольные огурцы – хрустящая, пикантная и вкусная закуска, которая гармонично дополнит любой стол. Также малосольные огурцы являются отличным ингредиентом для других блюд.

Но иногда бывает так, что времени для приготовления малосольных огурцов совсем мало. Для тех, кто не может или не хочет ждать может пригодиться рецепт фудблогера Татьяны Акопян.

Такие быстрые малосольные огурцы можно будет отведать уже в тот же день. Итак, ингредиенты требуются следующие: 1 кг огурцов небольшого размера, много укропа и чеснока, 1 ст. л. соли с верхом, 0,5 ст.л сахара, половинка острого перца.

"Утром сделали, вечером уже готовы", - отметила Татьяна на своей странице в Инстаграм, показывая ход приготовления быстрых малосольных огурцов.

Как приготовить быстрые малосольные огурцы.

Огурцы обрезаем с двух сторон, чтобы побыстрее засолились. Выкладываем огурцы в пакет. Берем укроп – «чем больше, тем вкуснее» и измельчаем. Также через чеснокодавку измельчаем чеснок.

«На один килограмм огурцов одна головка чеснока», – объяснила хозяйка.

Добавляем одну столовую ложку с горькой соли, половину столовой ложки сахара, добавляем острый перец, порезанный кружочками.

«Хорошо перемешиваем прямо в пакете. И отправляем в холодильник. Чтобы огурцы равномерно просолились, нужно периодически в течение дня их обязательно перемешивать», - рассказала фудблогер.

Как приготовить быстрые малосольные огурцы.

По словам Татьяны, уже через 4 часа скорые малосольные огурцы будут готовы.

«Аромат просто нереальный», – подчеркнула Татьяна.

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