Некоторыми из них Ольга Сумская делится на своей странице в Инстагрм.
Актриса рассказывает, как печь пироги, готовить диетические супы, праздничные салаты и что приготовить на обед.
Однажды, готовя обед, Ольга Сумская решила поделиться рецептом своих фирменных котлет.
Сочные котлеты с фаршем и кабачками.
Итак, для приготовления котлет по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: 300 г куриного фарша, 200 г тертого кабачка, 1 яйцо, одна луковица, зелень, соль, перец по вкусу.
Сначала котлеты Ольга Сумская поджарила немного на плите, а потом доготовила в духовке.
"Супер!"
«Вкуснятина!»,
«Ням-ням» , – комментировали пользователи Инстаграм рецепт котлет от Ольги Сумской.
Отметим, что мясные котлеты с кабачками – это действительно очень вкусно. Если использовать куриный фарш или индейку и запечь в духовке, то они будут диетическими.
Сочные котлеты с фаршем и кабачками.
Готовя котлеты с добавлением кабачков, овощи следует натереть и отжать сок руками, добавить яйца. Также некоторые хозяйки используют в этом рецепте манку. Ее добавляют к потертым кабачкам и ждут минут 10 для набухания.
Фарш необходимо посолить и поперчить, убрать излишнюю жидкость из кабачков.
Теперь фарш и кабачки можно соединить.
Сформированные котлеты, по желанию можно обвалять в панировочных сухарях.
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