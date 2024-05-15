Известная украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская, когда есть время, сама готовит для своих родных и имеет множество фирменных рецептов.

Некоторыми из них Ольга Сумская делится на своей странице в Инстагрм.

Актриса рассказывает, как печь пироги, готовить диетические супы, праздничные салаты и что приготовить на обед.

Однажды, готовя обед, Ольга Сумская решила поделиться рецептом своих фирменных котлет.

Сочные котлеты с фаршем и кабачками.

Итак, для приготовления котлет по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: 300 г куриного фарша, 200 г тертого кабачка, 1 яйцо, одна луковица, зелень, соль, перец по вкусу.

Сначала котлеты Ольга Сумская поджарила немного на плите, а потом доготовила в духовке.

"Супер!"

«Вкуснятина!»,

«Ням-ням» , – комментировали пользователи Инстаграм рецепт котлет от Ольги Сумской.

Отметим, что мясные котлеты с кабачками – это действительно очень вкусно. Если использовать куриный фарш или индейку и запечь в духовке, то они будут диетическими.

Сочные котлеты с фаршем и кабачками.

Готовя котлеты с добавлением кабачков, овощи следует натереть и отжать сок руками, добавить яйца. Также некоторые хозяйки используют в этом рецепте манку. Ее добавляют к потертым кабачкам и ждут минут 10 для набухания.

Фарш необходимо посолить и поперчить, убрать излишнюю жидкость из кабачков.

Теперь фарш и кабачки можно соединить.

Сформированные котлеты, по желанию можно обвалять в панировочных сухарях.

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