Молодая картошка очень вкусная даже просто отварная с добавлением сливочного масла и укропа, но можно попробовать приготовить ее немного оригинальнее.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как быстро и вкусно можно приготовить молодой картофель в духовке.

Кулинар рассказала, что ее семья обожает молодой картофель. Больше всего любят три варианта: со сливочным маслом и укропом, с жареным луком и сметаной, а также запеченную по этому рецепту. Для запекания лучше всего подойдет самая мелкая молодая картошка.

"Делать ее очень быстро и просто. И она такая вкусная, что моя семья может ее есть хоть каждый день - не надоедает. Еще ее очень удобно брать с собой на пикники)", - советует кулинар.

Для приготовления запеченного молодого картофеля нам понадобятся следующие ингредиенты:

самый мелкий молодой картофель - 1 кг

чеснок – 4-5 зуб. свежего или 2 ч.л. сушеного

розмарин – несколько веточек свежего или 1 ч.л. сушеного

соль – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст.л.

Молодой картофель не чистим от кожуры, а просто тщательно вымываем и просушиваем. Добавляем чеснок, розмарин, соль, растительное масло и хорошо все перемешиваем.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем картофель в один слой.

Запекаем молодой картофель в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 30-35 минут, желательно в режиме конвекции. Через 20 минут запекания картофель нужно перемешать, чтобы он был хрустящим со всех сторон. В конце по желанию можно на несколько минут включить режим гриля.

"Картофель получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Ну очень вкусно!", - подчеркнула Татьяна Юшина.

Последние новости Украины:

Эта яичница заставит забыть другие завтраки: жена Сергея Бабкина дала рецепт.

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.

Нежные и вкусные Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.