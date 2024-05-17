Это блюдо готовится очень просто и очень быстро, при этом уникальный вкус может понравится многим любителям выпечки и пирогов, кулинар дала несколько полезных советов, что упростят процесс приготовления.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина предложила приготовить вкусный луковый пирог, хотя для многих такой рецепт может и показаться необычным.

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки

Щепотка соли

150 г масла

200 г сметаны

Для начинки:

800 г лука

100 г хамона, бекона, копченой грудинки (по желанию)

200 г твердого сыра

3 яйца

150 г сметаны

Соль, сахар, перец

Приготовление:

Нарежьте лук полукольцами. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, советует кулинар.

Добавьте соль, сахар и черный перец. Добавьте копчености, если используете их.

Смешайте в блендере муку, соль и масло до получения крошки. Добавьте сметану и перемешайте.

Если нет блендера, натрите масло в муку, затем добавьте сметану и замесите тесто руками. Раскатайте тесто в пласт диаметром 35 см и переложите в форму диаметром 28 см, сформируйте бортики.

Выложите обжаренный лук на тесто, посыпьте тертым сыром.

Приготовьте заливку, взбив яйца со сметаной, солью и перцем, и залейте ею пирог.

Выпекайте при 180 градусах Цельсия около 45-55 минут, пока пирог не приобретет румяный цвет, посоветовала Юшина.

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