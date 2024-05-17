Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина предложила приготовить вкусный луковый пирог, хотя для многих такой рецепт может и показаться необычным.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г муки
- Щепотка соли
- 150 г масла
- 200 г сметаны
Для начинки:
- 800 г лука
- 100 г хамона, бекона, копченой грудинки (по желанию)
- 200 г твердого сыра
- 3 яйца
- 150 г сметаны
- Соль, сахар, перец
Приготовление:
Нарежьте лук полукольцами. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, советует кулинар.
Добавьте соль, сахар и черный перец. Добавьте копчености, если используете их.
Смешайте в блендере муку, соль и масло до получения крошки. Добавьте сметану и перемешайте.
Если нет блендера, натрите масло в муку, затем добавьте сметану и замесите тесто руками. Раскатайте тесто в пласт диаметром 35 см и переложите в форму диаметром 28 см, сформируйте бортики.
Выложите обжаренный лук на тесто, посыпьте тертым сыром.
Приготовьте заливку, взбив яйца со сметаной, солью и перцем, и залейте ею пирог.
Выпекайте при 180 градусах Цельсия около 45-55 минут, пока пирог не приобретет румяный цвет, посоветовала Юшина.
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