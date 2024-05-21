Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась в социальной сети полезным рецептом жареных пирожков с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- 3 ст. л. муки (1)
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 30 г свежих или 10 г сухих дрожжей
- 1 стакан кипятка
- 1 стакан прохладной воды
- около 550 г муки (2)
- 5 яиц
- пучок зеленого лука
- соль
Приготовление:
В миске смешайте муку, соль, сахар и растительное масло. Залейте кипятком, перемешайте и дайте пару минут остыть.
Добавьте стакан прохладной воды, дрожжи, муку (2) и замесите тесто. Накройте и оставьте на подход, пока тесто не увеличится в объеме в 2,5-3 раза (обычно 30-40 минут), подмечает Юшина.
Отварите яйца, нарежьте их мелкими кубиками. Нарежьте зеленый лук. Смешайте яйца и лук, посолите по вкусу. Сформируйте из теста небольшие шарики и оставьте на 10-15 минут.
Затем сформируйте пирожки с начинкой из яиц и лука и дайте им постоять еще 10-15 минут. Обжаривайте пирожки на среднем огне с обеих сторон до готовности. Переложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, и подавайте к столу, советует кулинар.
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