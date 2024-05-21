Такой рецепт пирожков поможет научиться делать их в этот раз не мягкими, а с тонкой хрустящей корочкой и при этом без лишнего жира, начинку вы можете выбрать по своему вкусу, если не любите яйца и зелень.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась в социальной сети полезным рецептом жареных пирожков с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

3 ст. л. муки (1)

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

30 г свежих или 10 г сухих дрожжей

1 стакан кипятка

1 стакан прохладной воды

около 550 г муки (2)

5 яиц

пучок зеленого лука

соль

Приготовление:

В миске смешайте муку, соль, сахар и растительное масло. Залейте кипятком, перемешайте и дайте пару минут остыть.

Добавьте стакан прохладной воды, дрожжи, муку (2) и замесите тесто. Накройте и оставьте на подход, пока тесто не увеличится в объеме в 2,5-3 раза (обычно 30-40 минут), подмечает Юшина.

Отварите яйца, нарежьте их мелкими кубиками. Нарежьте зеленый лук. Смешайте яйца и лук, посолите по вкусу. Сформируйте из теста небольшие шарики и оставьте на 10-15 минут.

Затем сформируйте пирожки с начинкой из яиц и лука и дайте им постоять еще 10-15 минут. Обжаривайте пирожки на среднем огне с обеих сторон до готовности. Переложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, и подавайте к столу, советует кулинар.

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