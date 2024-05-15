Почистить матрас – задача не из самых легких, но вам будет гораздо комфортнее на нем находиться, если он будет аккуратный и свежий. Итак, воспользуйтесь советами для чистки матраса ради своего комфорта.

Как почистить матрас

1. Выстирать постельное белье

Перед тем, как почистить матрас, вы захотите полностью раздеть кровать и постирать простыни, наволочки и одеяла. Проверьте этикетку на своих подушках, чтобы узнать, можно ли стирать их в машине. В идеале вы захотите постирать постельное белье в горячей воде, чтобы избавиться от пылевых клещей, но важно соблюдать рекомендованные инструкции по уходу, чтобы избежать возможной усадки или выцветания. Мы рекомендуем каждую неделю стирать простыни, чтобы ваш матрас был чист.

2. Оцените ущерб

Лучший способ чистки матраса зависит от того, насколько он загрязнен и каковы на нем пятна. Техника обычной чистки матраса будет отличаться от техники, используемой для удаления разлитой жидкости или пятна. Вы захотите внимательно проверить свой матрас на наличие пятен, изменение цвета, запахов и других признаков, которые укажут на то, что определенный участок требует дополнительного внимания.

3. Соберите запасы

Чтобы правильно почистить матрас, вам понадобится собрать следующие материалы:

Холодная вода

Пищевая сода

Тряпки или полотенца для уборки

Нежный стиральный порошок без отбеливателей и запаха

Мыло для посуды или ферментный очиститель

Когда дело доходит до использования мыла и чистящих средств матраса, важно быть осторожным. Вы не хотите использовать что-то слишком жесткое, что может повредить нежную ткань вашего матраса. Кроме того, учтите, что трудно полностью удалить моющие средства из матраса, поэтому вы можете выбрать средства с мягким запахом.

4. Тщательно пропылососье

Используя вакуумную насадку для обивки, очистите всю поверхность матраса. Обязательно пропылесосите бока кровати, чтобы удалить пыль, и растяните ткань, чтобы удалить мусор из швов.

5. Точечная уборка, где это необходимо

Проверьте наличие пятен и участков изменения цвета. Осторожно точечно очистите эти участки с помощью следующего метода:

Нанесите небольшое количество моющего раствора на чистую ткань

Осторожно промокните загрязненный участок тканью

Нанесите холодную воду на другую чистую ткань

Осторожно промокните загрязненный участок смоченной в воде тканью

При необходимости повторите, пока пятно не будет удалено

Главная цель здесь состоит в том, чтобы использовать как можно меньше моющего раствора и не замочить матрас. Никогда не наносите чистящий раствор непосредственно на саму кровать – используйте чистую тряпку, чтобы нанести и удалить раствор.

Лучший раствор для очистки матрас от пятен пятен зависит от типа пятна. Для удаления пятен крови, пота, мочи и других биологических пятен наиболее предпочтительным является коммерческий энзимный очиститель. Вы также можете использовать смесь мыла для посуды и воды, используя только пенную пену, которая образуется сверху.

Другие типы пятен лучше реагируют на разные чистящие растворы. Распространенным вариантом является приготовление раствора холодной воды и перекись водорода 1:1.

Независимо от используемого раствора метод должен быть одинаковым. В некоторых случаях вам может понадобиться попробовать несколько решений, чтобы правильно удалить пятно.

6. Нанесите пищевую соду

После того, как вы удалите все видимые пятна и дадите чехлу матраса полностью высохнуть, нанесите тонкий слой пищевой соды на всю поверхность матраса. Пищевая сода помогает впитывать влагу и нейтрализовать запах.

После нанесения просто оставьте пищевую соду на матрасе как минимум на несколько часов. Если возможно, откройте окна спальни, чтобы увеличить поток воздуха.

7. Тщательно пропылососье

После того, как вы оставите пищевую соду на поверхности матраса по крайней мере несколько часов, пропилосось ее с помощью насадки для обивки. Если матрас был очень грязным, вы можете повторить шаги 6 и 7, хотя в большинстве случаев это не нужно.

8. Переверните и повторите

Переверните матрас и повторите шаги с 4 по 7. Нижняя сторона вашего матраса, скорее всего, не будет иметь никаких видимых пятен, но на нем все равно может быть много пыли, влаги и т.д. Если ваш матрас не рассчитан на опрокидывание, вы все равно можете почистить нижнюю часть, но будьте осторожны, переворачивая его, и не давите на матрас слишком сильно.

В зависимости от типа материала матраса и серьезности пятен/повреждения, может потребоваться устранить неисправность, чтобы правильно почистить кровать. Если вам интересно, как почистить матрас из пены с памятью памяти, процесс почти такой же. Однако пена с памятью не предназначена для намокания, поэтому важно использовать как можно меньше чистящего раствора.

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