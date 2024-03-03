Несмотря на то, что иногда удаление остатков скотча из окон может занять больше времени, чем вы готовы потратить, не беспокойтесь.

Здесь вы найдете различные варианты и легкие инструкции, как очистить остатки скотча , остатков малярной ленты, наклеек и т.д. Вы найдете предметы, которые есть почти в каждом доме, так что есть большой шанс, что вы найдете все, что вам нужно, за несколько минут.

Кроме окон эти методы очистки от остатков скотча (за некоторыми исключениями) можно использовать для стекла, пластика или дерева.

Бритва

Из соображений безопасности используйте лезвие, которое поставляется с ручкой, чтобы удалить остатки скотча, скрести его. Хотя этот способ известен достаточно издавна, он все еще является лучшим методом удаления остатков липкого скотча без использования брутальных химикатов.

ВД-40

Сбрызните на окнах остатки скотча. Дайте раствору пару минут, чтобы он проник в остаток. Вытереть тряпкой.

Разбавитель краски

Используйте с осторожностью, поскольку этот продукт токсичный. Чтобы очистить окна и стекло от скотча, нанесите растворитель и подождите несколько минут. Возьмите чистую ткань и нажимайте, протирая поверхность.

Жидкость для снятия лака

Хотя это решение не предназначено специально для удаления остатков липкой ленты, оно все равно может проделать эту работу. Нанесите и дайте постоять пару минут. Затем протрите остатки тканью. Если это упорно, используйте лезвие бритвы с ручкой.

Арахисовое масло

Нанесите узкий слой арахисового масла. Оставьте на 2-3 часа и с помощью шпателя или лезвия удалите остатки. В завершение очистите окно раствором из воды и уксуса. Обсушите бумажным полотенцем. Этот метод отлично подходит для того, чтобы удалить остатки скотча из стекла или окон.

Белый уксус

Смочите тряпку и протрите остатки. Подождите минуту, прежде чем осторожно потереть остатки ленты неиспользованной частью увлажненной ткани. Высушите чистой тканью или полотенцем.

Все еще проблемы?

Если у вас возникли проблемы с удалением остатков липкой ленты из окон, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью, которая убедится, что на окнах отсутствуют следы остатков ленты или полос.

Источник: gocleanerslondon

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