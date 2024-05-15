Ви можете скорисатися порадами від досвідчених господинь, щоб почистити матрац від різного роду забруднень.

Почистити матрац - завдання не з найлегших, але вам буде значно комфортніше на ньому перебувати, якщо він буде охайний та свіжий. Тож, скорисатйеся порадами для чищення матрацу заради свого комфорту.

Як почистити матрац

1. Випрати постільну білизну

Перед тим, як почистити матрац, ви захочете повністю роздягнути ліжко та випрати простирадла, наволочки та ковдри. Перевірте етикетку на своїх подушках, щоб дізнатися, чи можна їх прати в машині. В ідеалі ви захочете випрати постільну білизну в гарячій воді, щоб позбутися пилових кліщів, але важливо дотримуватися рекомендованих інструкцій з догляду, щоб уникнути можливої ​​усадки або вицвітання. Ми рекомендуємо щотижня прати простирадла, щоб ваш матрац був чистим.

2. Оцініть збитки

Найкращий спосіб чищення матраца залежить від того, наскільки він забруднений і які на ньому плями. Техніка звичайного чищення матраца буде відрізнятися від техніки, яка використовується для видалення розлитої рідини або плями. Ви захочете уважно перевірити свій матрац на наявність плям, зміни кольору, запахів та інших ознак, які вкажуть на те, що певна ділянка потребує додаткової уваги.

3. Зберіть запаси

Щоб правильно почистити матрац, вам знадобиться зібрати такі матеріали:

Холодна вода

Харчова сода

Ганчірки або рушники для прибирання

Ніжний пральний порошок без відбілювачів і запаху

Мило для посуду або ферментний очищувач

Коли справа доходить до використання мила та засобів для чищення матраца, важливо бути обережним. Ви не хочете використовувати щось надто жорстке, що може пошкодити делікатну тканину вашого матраца. Крім того, майте на увазі, що важко повністю видалити миючі засоби з матраца, тому ви можете вибрати засоби з м’яким запахом.

4. Ретельно пропилососьте

Використовуючи вакуумну насадку для оббивки, очистіть всю поверхню матраца. Обов’язково пропилососіть боки ліжка, щоб видалити пил, і розтягніть тканину, щоб видалити сміття зі швів.

5. Точкове прибирання, де це необхідно

Перевірте наявність плям і ділянок зміни кольору. Обережно точково очистіть ці ділянки за допомогою такого методу:

Нанесіть невелику кількість миючого розчину на чисту тканину

Обережно промокніть забруднену ділянку тканиною

Нанесіть холодну воду на іншу чисту тканину

Обережно промокніть забруднену ділянку змоченою у воді тканиною

При необхідності повторіть, поки пляма не буде видалено

Головна мета тут полягає в тому, щоб використовувати якомога менше миючого розчину та не замочити матрац. Ніколи не наносите миючий розчин безпосередньо на саме ліжко – натомість використовуйте чисту ганчірку, щоб нанести та видалити розчин.

Найкращий розчин, щоб почистити матрац від плям плям залежить від типу плями. Для видалення плям крові, поту, сечі та інших біологічних плям найкращим варіантом є комерційний ензимний очисник. Ви також можете використовувати суміш мила для посуду та води, використовуючи лише пінну піну, яка утворюється зверху.

Інші типи плям краще реагують на різні чистячі розчини. Поширеним варіантом є приготування розчину холодної води та перекису водню 1:1.

Незалежно від використовуваного розчину, метод повинен бути однаковим. У деяких випадках вам може знадобитися спробувати кілька рішень, щоб правильно видалити пляму.

6. Нанесіть харчову соду

Після того, як ви видалите всі видимі плями та дасте чохлу матраца повністю висохнути, нанесіть тонкий шар харчової соди на всю поверхню матраца. Харчова сода допомагає вбирати вологу і нейтралізувати запах.

Після нанесення просто залиште харчову соду на матраці принаймні на кілька годин. Якщо можливо, відкрийте вікна спальні, щоб збільшити потік повітря.

7. Ретельно пропилососьте

Після того, як ви залишите харчову соду на поверхні матраца принаймні кілька годин, пропилососьте її за допомогою насадки для оббивки. Якщо матрац був дуже брудним, ви можете повторити кроки 6 і 7, хоча в більшості випадків це не потрібно.

8. Переверніть і повторіть

Переверніть матрац і повторіть кроки з 4 по 7. Нижня сторона вашого матраца, швидше за все, не матиме жодних видимих ​​плям, але на ньому все одно може бути багато пилу, вологи тощо. Якщо ваш матрац не розрахований на перекидання, ви все одно можете почистити нижню частину, але будьте обережні, перевертаючи його, і не тисніть на матрац занадто сильно.

Залежно від типу матеріалу матраца та серйозності плям/пошкодження, вам може знадобитися усунути несправність, щоб правильно почистити ліжко. Якщо вам цікаво, як почистити матрац з піни з пам’яттю пам’яті, процес майже такий самий. Однак піна з пам’яттю не призначена для намокання, тому важливо використовувати якомога менше розчину для чищення.

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