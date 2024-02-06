Если ты смотришь в окно и видишь водяные пятна, неприглядные полосы, грязь, пыль и пятна по сомнительным причинам, тебе пора его помыть.

Не хотели бы вы видеть сквозь блестящее чистое окно свой прекрасный двор или сад? Вы можете поддерживать ваши окна и двери в блестящей чистоте с помощью этих простых шагов – вы мгновенно будете убирать как профессионал.

1. Очистите окна и двери в пасмурный день

Не позволяйте природе работать против вас. Если вы чистите стеклянные окна и двери в теплый солнечный день, моющий раствор испарится слишком быстро. На нем может остаться след, прежде чем вы успеете его вытереть. Заждите дня, когда солнце скроется за дружескими облаками.

2. Пропылососьте всех постоянных пауков

Вы не хотите вытирать внутренности паука, пока моете окна и двери. Удалите пауков и паутину, убирая их пылесосом. Или можно использовать сухую тряпку, чтобы вытереть паутину.

3. Разведите дистиллированной водой

Если вы используете средство для мытья стекла, которое нужно разбавить, используйте дистиллированную воду. Жесткая вода содержит минеральные вещества, поэтому на вашем стекле могут оставаться минеральные отложения. Эти отложения приводят к полосам, которых можно было бы избежать.

4. Используйте уксус

Независимо от того, хватает ли у вас чистящего средства стекла фирменной марки, или вы хотите использовать более натуральное чистящее средство, уксус творит чудеса с окнами. Попробуйте растворить уксус и воду в соотношении 50/50 для очистки без полос. Вы можете использовать бутылку с пульверизатором или смочить тряпку в растворе, как и обычное моющее средство. Если вы беспокоитесь о дыме, используйте только уксус для наружных окон или смешайте пару капель эфирных масел, чтобы устранить запах.

5. Используйте нашатырный спирт

Для другого (хотя и более химического) запаха попробуйте использовать несколько столовых ложек нашатырного спирта в ведре теплой воды. Вы можете оставить окна открытыми после этого, чтобы выветрить запах. Вы также можете смешать небольшое количество нашатырного спирта и уксуса еще большей очистительной силы.

6. Будьте легки к пене

Если у вас очень грязные окна, и вам нужно использовать мыло, чтобы вывести грязь, помните, что имеет большое значение. Если вы используете слишком много мыла, вы создаете более густую смесь, которая может бросить остатки на стекле. Возьмите небольшое количество жидкого моющего средства и разведите его водой, чтобы устранить накопление грязи.

7. Используйте аппликатор для полосок

Вы также можете пойти по профессиональному пути и использовать шерстистый аппликатор, чтобы нанести моющее средство на окна. Вы создадите хорошую пену, которая очищает пятна от воды, грязь, мусора и любую другую грязь на вашем окне. Не забудьте тщательно чистить, чтобы удалить сложные пятна и пятна.

8. Откажитесь от бумажных полотенец

Бумажные полотенца могут быть удобной тканью для сушки (они одноразовые, они дешевы и выполняют работу), но они, как правило, оставляют полосы ворса на окнах и дверях. Если вы хотите по-настоящему блестящие окна, выбирайте ткань из микрофибры, замши или даже газеты, чтобы высушить окна. Однако следите за газетой. Хотя он не оставляет следов на окнах, он может оставить темную газетную бумагу на руках и одежде.

Источник: northerncomfort

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