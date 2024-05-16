Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и нежный Цветаевский яблочный пирог.
Чтобы приготовить тесто для яблочного пирога (на форму диаметром 25 см), нам понадобятся:
- сливочное масло – 150 г
- сметана – 120 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки кулинар берет следующие ингредиенты:
- яблоки – 500-600 г
- сметана – 350 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 250-270 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- мука - 40 г
"Девочки, этот пирог - всем пирогам пирог! Один из самых вкусных! Делать его легко, главное внимательно смотрите видео и читайте рецепт", - подчеркнула кулинар.
Сливочное масло растапливаем, даем ему остыть, а затем смешиваем до однородности со сметаной. Добавляем смесь муки с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. Тесто получается очень мягким. Заворачиваем его в пленку и отправляем на час в холодильник.
На припыленной мукой рабочей поверхности раскатываем охлажденное тесто в круг диаметром примерно 30 см. Выкладываем тесто в форму, формируем бортики высотой 2-3 см и ставим основу пирога в холодильник.
Яблоки для пирога Татьяна Юшина использует вместе со шкуркой. Разрезаем яблоки на четыре части, удаляем сердцевину и нарезаем тоненькими слайсами. Для заливки смешиваем до однородности яйца с сахаром, ванильным сахаром, сметаной и мукой.
Нарезанные яблоки выкладываем на тесто и заливаем сверху заливкой. Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут.
Перед подачей нужно дать пирогу полностью охладиться, а лучше подержать его в холодильнике 8-10 часов.
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