Этот рецепт яблочного пирога совершенно не похож на привычную всем шарлотку, он готовится достаточно просто и получается невероятно вкусным, нежным и красивым.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусный и нежный Цветаевский яблочный пирог.

Чтобы приготовить тесто для яблочного пирога (на форму диаметром 25 см), нам понадобятся:

сливочное масло – 150 г

сметана – 120 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки кулинар берет следующие ингредиенты:

яблоки – 500-600 г

сметана – 350 г

яйца – 2 шт.

сахар – 250-270 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

мука - 40 г

"Девочки, этот пирог - всем пирогам пирог! Один из самых вкусных! Делать его легко, главное внимательно смотрите видео и читайте рецепт", - подчеркнула кулинар.

Сливочное масло растапливаем, даем ему остыть, а затем смешиваем до однородности со сметаной. Добавляем смесь муки с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто. Тесто получается очень мягким. Заворачиваем его в пленку и отправляем на час в холодильник.

На припыленной мукой рабочей поверхности раскатываем охлажденное тесто в круг диаметром примерно 30 см. Выкладываем тесто в форму, формируем бортики высотой 2-3 см и ставим основу пирога в холодильник.

Яблоки для пирога Татьяна Юшина использует вместе со шкуркой. Разрезаем яблоки на четыре части, удаляем сердцевину и нарезаем тоненькими слайсами. Для заливки смешиваем до однородности яйца с сахаром, ванильным сахаром, сметаной и мукой.

Нарезанные яблоки выкладываем на тесто и заливаем сверху заливкой. Выпекаем яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут.

Перед подачей нужно дать пирогу полностью охладиться, а лучше подержать его в холодильнике 8-10 часов.

Последние новости Украины:

Эта яичница заставит забыть другие завтраки: жена Сергея Бабкина дала рецепт.

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.

Нежные и вкусные Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.