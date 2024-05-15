Есть несколько хитростей, которые помогут сделать котлеты более сочными, а также удивят близких благодаря правильно подобранным маринаду и приправам, по словам шеф-повара, с овощами блюдо заиграет новыми красками.

В социальной сети Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом рубленных куриных котлет. По ее словам, она уже не раз публиковала его, но он очень универсальный и в результате получается много вкусных и сытных котлет.

Ингредиенты:

2 шт филе куриное (если комок на кости, то 1);

2 шт яйца;

3 ст. ложки муки;

2 ст. ложки йогурта (или сметаны или майонеза, можно сливки);

соль, перец;

Специи (например, сухой чеснок и копченая паприка);

Овощи (лук, болгарский перец, брокколи или по желанию).

Приготовление:

Нарежьте куриное филе и овощи кубиком. Натрите лук на мелкую терку.

В большой миске смешайте филе, овощи, лук, йогурт, яйца, муку, специи, соль и перец.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон, советует шеф-повар.

Рекомендации:

Подморозьте куриное филе перед нарезкой для удобства.

Замаринуйте мясо в йогурте (сметане или майонезе) и специях заранее.

Добавляйте любые овощи по желанию.

Также, по словам шеф-повара, пожно добавить немного сыра, но не слишком, чтобы избежать горения. Выкладывайте котлеты на сковороду ровным слоем, чтобы они равномерно прожарились и не развалились.

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