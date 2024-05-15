В социальной сети Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом рубленных куриных котлет. По ее словам, она уже не раз публиковала его, но он очень универсальный и в результате получается много вкусных и сытных котлет.
Ингредиенты:
- 2 шт филе куриное (если комок на кости, то 1);
- 2 шт яйца;
- 3 ст. ложки муки;
- 2 ст. ложки йогурта (или сметаны или майонеза, можно сливки);
- соль, перец;
- Специи (например, сухой чеснок и копченая паприка);
- Овощи (лук, болгарский перец, брокколи или по желанию).
Приготовление:
Нарежьте куриное филе и овощи кубиком. Натрите лук на мелкую терку.
В большой миске смешайте филе, овощи, лук, йогурт, яйца, муку, специи, соль и перец.
Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон, советует шеф-повар.
Рекомендации:
Подморозьте куриное филе перед нарезкой для удобства.
Замаринуйте мясо в йогурте (сметане или майонезе) и специях заранее.
Добавляйте любые овощи по желанию.
Также, по словам шеф-повара, пожно добавить немного сыра, но не слишком, чтобы избежать горения. Выкладывайте котлеты на сковороду ровным слоем, чтобы они равномерно прожарились и не развалились.
Последние новости Украины:
Вкуснее, чем крабовый салат: Евгений Клопотенко дал рецепт, который всех зацепил.
Нежные и вкусные: Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.