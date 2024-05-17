Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал свой оригинальный рецепт ленивых вареников, который может вам напомнить о детстве. По словам Ярославского, практически у каждого есть блюдо, что напоминает о прошлом, а для многих вареники с вишнями летом - неизменная часть отдыха.

Владимир Ярославский

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 450 г отжатого кисломолочного 9% сыра
  • 100 г муки
  • 1 маленькое яйцо (40 г)
  • 50 г сахара
  • 5 г ванильного сахара

Для соуса (на 1 порцию):

  • 75 г апельсинового сока
  • 15 г сахара
  • 25 г сливочного масла
  • цедра апельсина (по желанию)

Дополнительно:

  • Сметана
  • Несколько ягод или сухофруктов для подачи

Для карамелизированных семян подсолнечника:

  • 100 г семян подсолнечника
  • 35 г сахарной пудры

Приготовление:

В большой миске смешайте отжатый сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавляйте муку, продолжая мешать, пока не получится однородное тесто.

Сформируйте из теста небольшие шарики, а затем сформуйте из них овальные заготовки.

Для соуса: в кастрюле смешайте апельсиновый сок, сахар, сливочное масло и цедру. Доведите до кипения и затем добавьте вареники. Потушите на слабом огне.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для карамелизированных семян: на сковороде смешайте семена подсолнечника с сахарной пудрой и обжарьте до карамелизации.

Подавайте ленивые вареники с соусом, сметаной, оставшимся сыром и карамелизированными семенами подсолнечника. Добавьте несколько ягод или сухофруктов для украшения, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.