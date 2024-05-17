Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал свой оригинальный рецепт ленивых вареников, который может вам напомнить о детстве. По словам Ярославского, практически у каждого есть блюдо, что напоминает о прошлом, а для многих вареники с вишнями летом - неизменная часть отдыха.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 450 г отжатого кисломолочного 9% сыра
- 100 г муки
- 1 маленькое яйцо (40 г)
- 50 г сахара
- 5 г ванильного сахара
Для соуса (на 1 порцию):
- 75 г апельсинового сока
- 15 г сахара
- 25 г сливочного масла
- цедра апельсина (по желанию)
Дополнительно:
- Сметана
- Несколько ягод или сухофруктов для подачи
Для карамелизированных семян подсолнечника:
- 100 г семян подсолнечника
- 35 г сахарной пудры
Приготовление:
В большой миске смешайте отжатый сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавляйте муку, продолжая мешать, пока не получится однородное тесто.
Сформируйте из теста небольшие шарики, а затем сформуйте из них овальные заготовки.
Для соуса: в кастрюле смешайте апельсиновый сок, сахар, сливочное масло и цедру. Доведите до кипения и затем добавьте вареники. Потушите на слабом огне.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для карамелизированных семян: на сковороде смешайте семена подсолнечника с сахарной пудрой и обжарьте до карамелизации.
Подавайте ленивые вареники с соусом, сметаной, оставшимся сыром и карамелизированными семенами подсолнечника. Добавьте несколько ягод или сухофруктов для украшения, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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