Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как сделать вареники по новому рецепту и с оригинальным соусом, который точно понравится детям.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал свой оригинальный рецепт ленивых вареников, который может вам напомнить о детстве. По словам Ярославского, практически у каждого есть блюдо, что напоминает о прошлом, а для многих вареники с вишнями летом - неизменная часть отдыха.

Ингредиенты (на 4 порции):

450 г отжатого кисломолочного 9% сыра

100 г муки

1 маленькое яйцо (40 г)

50 г сахара

5 г ванильного сахара

Для соуса (на 1 порцию):

75 г апельсинового сока

15 г сахара

25 г сливочного масла

цедра апельсина (по желанию)

Дополнительно:

Сметана

Несколько ягод или сухофруктов для подачи

Для карамелизированных семян подсолнечника:

100 г семян подсолнечника

35 г сахарной пудры

Приготовление:

В большой миске смешайте отжатый сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавляйте муку, продолжая мешать, пока не получится однородное тесто.

Сформируйте из теста небольшие шарики, а затем сформуйте из них овальные заготовки.

Для соуса: в кастрюле смешайте апельсиновый сок, сахар, сливочное масло и цедру. Доведите до кипения и затем добавьте вареники. Потушите на слабом огне.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для карамелизированных семян: на сковороде смешайте семена подсолнечника с сахарной пудрой и обжарьте до карамелизации.

Подавайте ленивые вареники с соусом, сметаной, оставшимся сыром и карамелизированными семенами подсолнечника. Добавьте несколько ягод или сухофруктов для украшения, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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