Маринованные огурчики по этому рецепту получатся хрустящими и невероятно вкусными, а подойдут они в качестве закуски к любому столу.

Готовить такие маринованные огурцы очень просто и быстро. Угощаться можно будет уже через час.

«Жду сезон домашних огурчиков только ради этой закуски», – призналась фудблогер mariiam_foodblog.

Ингредиенты на одну порцию требуются следующие: огурцы корнишоны 4-5 шт, соль 1 ч.л., чеснок 2 зубчика, укроп пучок, соевый соус 2 ст.л., лимонный сок 1 ст.л., масло 1 ст.л.

Огурцы режем на куски, добавляем все остальные ингредиенты и оставляем мариноваться в холодильнике в час.

В комментариях к рецепту маринованных огурцов подписчицы на страницу решили поделиться своими секретами и отмечают, что закуска действительно вкусная:

«У нас этот рецепт называется Битые огурцы. Только их в миске нужно сильнее перетряхнуть. Тогда они скорее промаринируются»,

«Делаю такие, только вместо лимона уксус, без соевого соуса и добавляю сахара немного. Очень вкусно»,

«Это очень вкусно» .

Подчеркнем, что людям, имеющим проблемы с кишечником и сердцем, лучше отказаться от регулярного употребления маринованных огурцов.

Беременным лучше не есть более двух маринованных огурцов в сутки, а за два месяца до родов вообще отказаться от этого продукта.

Также подчеркнем, что если огурцы маринуются без использования уксуса, то они являются хорошим пробиотиком и оказывают положительное влияние на состояние кишечника.

Благодаря витамину А огурцы помогают поддерживать зрение, а витамин К, регулирующий уровень кальция в организме, поддержит здоровье костей.

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