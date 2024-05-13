В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился с украинцами простыми лайфхаками, как правильно готовить спаржу.

Спаржа – невероятно вкусный и полезный продукт, так что, пока сезон, победитель "Мастер Шеф" советует обязательно попробовать этот быстрый рецепт. Подавать ее шеф-повар советует горячей или как гарнир, или как отдельное блюдо, особенно на завтрак.

Сначала нужно подготовить спаржу. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский срезает жесткие концы спаржи (3-4 см), потому что они обычно грубые и немного горьковатые по вкусу, а затем немного зачищает ножом кожицу.

Бросаем спаржу в кипящую подсоленную воду буквально на две минуты, чтобы она была нежной и не переварилась. Далее "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский сразу переводит спаржу в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления – тогда она останется ярко зеленой и хрустящей.

После этого на сковороде шеф-повар растапливает кусочек сливочного масла, добавляет веточку розмарина, зубчик чеснока, щепотку соли и немного лимонного сока. Выкладываем сюда спаржу, готовим еще в течение одной минуты – и можно наслаждаться.

"Я люблю как без ничего, так и на завтрак со скремблом и беконом. Это простой и вкусный способ приготовления спаржи. Наслаждайтесь вашими блюдами!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.