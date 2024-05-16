Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как дома сделать вкусные украинские спагетти с изумительным соусом с помидорами и чесноком.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать вкусные украинские спагетти с разной муки и особым, насыщенным соусом.

Ингредиенты:

500 г желтых томатов

30-40 г чеснока

50 г белого вина

Масло, острый перчик, соль

220 г пшеничной муки

60 г кукурузной муки

140 г газировки

Приготовление:

Надрежьте томаты и обдайте их кипящей водой на 30-40 секунд, затем переложите их в ледяную воду, чтобы снять кожицу, и нарежьте крупными кубиками, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

На сковороде разогрейте масло, добавьте много секущегося чеснока и обжарьте его на слабом огне, пока не появится аромат, около минуты, не давая ему изменить цвет.

Добавьте винный уксус, затем нарезанные томаты и тушите их на среднем огне около 15 минут. Посолите и добавьте острый перчик по вкусу. В конце добавьте свежие травы (чабрец, орегано, базилик).

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для приготовления "ручных" спагетти смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте газировку, замесите тесто, оставьте его на 20-30 минут, затем раскатайте тонкие жгуты, чтобы они напоминали спагетти.

Отварите "спагетти" в хорошо подсоленной воде 3-4 минуты, затем добавьте их в соус и прогрейте минуту-полторы. При необходимости добавьте немного воды, в которой варили "спагетти", чтобы получился соус.

Добавьте масло, проверьте на соль и специи. Подавайте с моцареллой, буроватой или страчателлой. Можно посыпать пармезаном, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Соус можно хранить в холодильнике до недели. Вы также можете добавить лук для сладкого вкуса соусу или начинать жарить на кубиках бекона для более насыщенного вкуса. Вместо "ручных" спагетти можно использовать любые другие виды макаронных изделий.

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