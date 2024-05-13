В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить идеальное тесто для пирожков и булочек с разными начинками.
Также шеф-повар дала оригинальный рецепт булочек-"гусеничек" из этого теста.
Для приготовления теста на шесть булочек нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- сахар – 40 г
- желток яичный – 1 шт.
- дрожжи живые – 10 г
- молоко - 150 г
- щепотка соли
- щепотка ванильного сахара
- растительное масло - 25 г
- масло сливочное – 25 г
Для начинки шеф-повар взяла:
- сосиски (вареные) – 6 шт.
- кетчуп – 80-100 г
- сыр твердый – 100-150 г
- зелень – по желанию
Сначала делаем опару: смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки и даем этой смеси постоять 15 минут до появления пузырьков.
К опаре добавляем желток, оставшуюся муку, растительное масло, растопленное сливочное масло, а также соль и ванильный сахар. Замешиваем эластичное тесто, накрываем полотенцем и оставляем подходить в тепле на час.
Когда тесто поднимется, делим его на равные части и формируем из них шарики. Каждый шарик расплющиваем в овал, кладем сосиску и залепляем как вареник.
"Делаем равномерные надрезы. Не прорезаем до конца!! 6-7 шт. (зависит от длины сосисок) и складываем как на видео", – объясняет шеф-повар.
Сформированные булочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и даем подойти еще 15 минут. Для румяности можно смазать булочки желтком. По середине добавляем кетчуп и посыпаем сыром.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Готовые булочки можно посыпать зеленью.
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