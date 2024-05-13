Если вы планируете приготовить домашние булочки или пирожки, обязательно попробуйте этот рецепт – тесто получается очень вкусным, эластичным и послушным.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить идеальное тесто для пирожков и булочек с разными начинками.

Также шеф-повар дала оригинальный рецепт булочек-"гусеничек" из этого теста.

Для приготовления теста на шесть булочек нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 40 г

желток яичный – 1 шт.

дрожжи живые – 10 г

молоко - 150 г

щепотка соли

щепотка ванильного сахара

растительное масло - 25 г

масло сливочное – 25 г

Для начинки шеф-повар взяла:

сосиски (вареные) – 6 шт.

кетчуп – 80-100 г

сыр твердый – 100-150 г

зелень – по желанию

Сначала делаем опару: смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки и даем этой смеси постоять 15 минут до появления пузырьков.

К опаре добавляем желток, оставшуюся муку, растительное масло, растопленное сливочное масло, а также соль и ванильный сахар. Замешиваем эластичное тесто, накрываем полотенцем и оставляем подходить в тепле на час.

Когда тесто поднимется, делим его на равные части и формируем из них шарики. Каждый шарик расплющиваем в овал, кладем сосиску и залепляем как вареник.

"Делаем равномерные надрезы. Не прорезаем до конца!! 6-7 шт. (зависит от длины сосисок) и складываем как на видео", – объясняет шеф-повар.

Сформированные булочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и даем подойти еще 15 минут. Для румяности можно смазать булочки желтком. По середине добавляем кетчуп и посыпаем сыром.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Готовые булочки можно посыпать зеленью.

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