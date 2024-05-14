Весной, после таяния снега и размораживания почвы, когда угроза серьезных заморозков минует, наступает подходящее время для посадки малины, однако высадку можно делать даже в мае, но важно успеть до того, как на ветках начнут распускаться почки.

Один из важных аспектов - это подготовка почвы перед посадкой малины. Рекомендуется выбирать ровные места для посадки, избегать холмов и низин. Место для малины должно получать достаточно солнечного света и не находиться на сквозняке. Также важно учитывать размер участка, так как малина имеет склонность к активному росту, поэтому не рекомендуется частая пересадка растений.

Кроме того, можно размещать кусты малины рядом с барбарисом или розами, а если рядом растет яблоня, то это еще лучше, поскольку это защитит растение от гнили. До посадки следует добавить в почву органические удобрения за две-три недели. Это может быть навоз, перегной, помет или компост.

Перед посадкой рекомендуется выравнять почву, удалить сорняки и провести перекопку. Кроме того, планируя грядки малины, важно избегать смешивания разных сортов между собой и не сажать высокорослые сорта рядом с низкорослыми.

Если вы уже определили место для посадки, можно приступить к подготовке кустов малины. Рекомендуется выкопать ямки на глубину около 40 см на расстоянии 1 м друг от друга, количество ямок должно соответствовать количеству саженцев.

Рядом с каждой ямкой вставьте палку или другую опору, к которой в будущем можно будет подвязать малину, когда она разрастется. Сами саженцы малины можно замочить на несколько часов в специальных растворах, которые можно приобрести в магазинах для садоводства.

Положите саженцы малины в ямки, можно добавить немного золы на каждую ямку. Засыпьте корни землей и хорошо полейте водой. На каждый куст следует вылить 3−5 литров воды.

Среди множества сортов малины можно выделить несколько наиболее перспективных вариантов. Группа сортов, имеющая общее название Гигант, представлена красной, оранжевой и желтой малиной. Они обладают множеством преимуществ, среди которых:

Морозостойкость до -30°С.

Сильные, прямые кусты, которые не нуждаются в дополнительной поддержке.

Крупные ягоды весом до 12 граммов.

Длительное плодоношение до самого начала зимы.

Высокая урожайность, до 9 кг с куста.

Устойчивость к засухе и резким перепадам температуры.

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