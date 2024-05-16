Арбузы - это сочные бахчевые, которыми любят наслаждаться многие, однако выращивают их далеко не все хозяева, зная правила и хитрости выращивания арбузов, можно определить лучшее время и способ их посадки весной 2024 года

Арбузы - сочная бахчевая культура, пользующаяся популярностью у многих, но выращивать их в средней полосе требует определенных навыков. Как оказалось, выращивать арбузы и дыни на своем участке возможно, если следовать определенным правилам. Когда сажать арбузы и дыни на рассаду - важный момент, определяющий успешный рост и развитие растений.

Для успешного выращивания бахчевых культур крепкими и вкусными, необходимо знать оптимальное время для посадки семян арбузов и дынь на рассаду в зависимости от лунного календаря. Обычно семена высевают в начале мая, а рассаду пересаживают в открытый грунт через месяц - в конце мая или начале июня.

Помните, когда сеять арбузы на рассаду в Украине весной 2024 года:

май - 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 числа. Наиболее благоприятные дни апреля - 25 и 26 числа. Если планируете высадить семена в эти даты, рассада получит лучшие шансы на здоровый рост.

Как правило, высаживать арбузы и дыни на рассаду нужно следующим образом:

Подберите качественные семена и откалибруйте их, оставляя только крупные. Вымочите семена в рассоле (0.5 чайной ложки соли на 200 мл воды) на 24 часа, затем выбросьте всплывшие и просушите оставшиеся. Чтобы ускорить прорастание, семена можно поместить в мешочек из марли и опустить в горячую воду.

Обратите внимание, что пророщенные семена должны оставаться во влажной почве - сухой грунт приведет к их гибели. Выращивание арбузов - это не только правильная посадка, но и уход за растениями. Чтобы успешно вырастить урожай, помните о следующем:

Рыхлая, неплодородная почва - идеальное место для посадки (можно использовать универсальный магазинный грунт, смешанный с песком в пропорции 2:1).

Обеспечьте растениям много света (используйте лампы или разместите горшки на южной стороне окна).

До появления всходов поддерживайте влажность почвы, после этого позволяйте ей пересыхать полностью.

За 1-2 недели до высадки рассады на открытый воздух начните закалять ее, вынося на улицу.

Не используйте подкормки на этапе роста рассады - это может спровоцировать рост зелени, а не завязи плодов.

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