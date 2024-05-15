Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как правильно и лучше всего жарить картофель с мясом, чтобы получить хрустящую корочку и сочность благодаря зелени и перцу.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как лучше всего готовить картошку вместе с мясом, чтобы получить не только насыщенное блюдо, но и уникальный вкус.

Ингредиенты:

8 средних картофелин

3 большие луковицы

1 сладкий перец

1 большой томат

3 зубчика чеснока

Пучок петрушки

Соль, черный и душистый перец по вкусу

Подбрюшина (около 300 г) или растительное масло для жарки

Подбрюшину нарезаем мелко и жарим до золотистости, как шкварки. Если подбрюшина более мясная, добавляем масло. Можно также жарить на масле без мяса и сала для вкуса, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Отложим подбрюшину, а на оставшемся жире начнем жарить картофель, предварительно нарезанный полукольцами толщиной около 4 мм.

Когда картофель положен на сковороду, убедимся, что огонь средний, и даем ему обжариться с одной стороны. Затем переворачиваем и повторяем процесс до обжаривания со всех сторон.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, после того, как более половина картофеля поджарена, добавляем очень тонко нарезанный лук. Посыпаем солью и перцем, закрываем крышкой, и уменьшаем огонь.

Тушим картофель, периодически помешивая, на медленном огне около 12-15 минут, чтобы лук приготовился и частично «растворился». Если необходимо, добавляем масло и проверяем вкус по соли.

Когда картофель почти готов, добавляем нарезанный сладкий перец и томат. Снова накрываем крышкой и готовим еще некоторое время.

Перед подачей добавляем рубленый чеснок, петрушку и поджаренную подбрюшину. Можно добавить любую зелень или острый перец по вкусу, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Перемешиваем, выключаем огонь и держим еще несколько минут, чтобы все вкусы и ароматы соединились.

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