Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в Инстаграм, как лучше всего готовить картошку вместе с мясом, чтобы получить не только насыщенное блюдо, но и уникальный вкус.
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин
- 3 большие луковицы
- 1 сладкий перец
- 1 большой томат
- 3 зубчика чеснока
- Пучок петрушки
- Соль, черный и душистый перец по вкусу
- Подбрюшина (около 300 г) или растительное масло для жарки
Подбрюшину нарезаем мелко и жарим до золотистости, как шкварки. Если подбрюшина более мясная, добавляем масло. Можно также жарить на масле без мяса и сала для вкуса, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
Отложим подбрюшину, а на оставшемся жире начнем жарить картофель, предварительно нарезанный полукольцами толщиной около 4 мм.
Когда картофель положен на сковороду, убедимся, что огонь средний, и даем ему обжариться с одной стороны. Затем переворачиваем и повторяем процесс до обжаривания со всех сторон.
"Мастер Шеф" Ярославский делится, после того, как более половина картофеля поджарена, добавляем очень тонко нарезанный лук. Посыпаем солью и перцем, закрываем крышкой, и уменьшаем огонь.
Тушим картофель, периодически помешивая, на медленном огне около 12-15 минут, чтобы лук приготовился и частично «растворился». Если необходимо, добавляем масло и проверяем вкус по соли.
Когда картофель почти готов, добавляем нарезанный сладкий перец и томат. Снова накрываем крышкой и готовим еще некоторое время.
Перед подачей добавляем рубленый чеснок, петрушку и поджаренную подбрюшину. Можно добавить любую зелень или острый перец по вкусу, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
Перемешиваем, выключаем огонь и держим еще несколько минут, чтобы все вкусы и ароматы соединились.
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