Известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный пирог на основе картофеля, без теста.

В этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал оригинальный рецепт пирога с сыром, использовав вместо теста картофель.

Готовится такой пирог очень просто, а начинку можно делать любую, например брокколи, бекон, цветную капусту, грибы, курицу или даже рыбу. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить киш со щавелем, спаржей и сыром Дорблю.

Для приготовления пирога "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты (на форму диаметром 24 см):

картофель – 800 г

мука кукурузная - 60 г

сыр твердый – 75 г

томаты черри – 100 г

щавель или шпинат – пучок

яйца – 3 шт.

сливки – 150 г

спаржа – 5 шт.

соль, перец, мускатный орех

сыр Дорблю – 75-100 г

Картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет вместе с кожурой: хорошо моет, немного сбрызгивает растительным маслом, выкладывает в форму и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут.

Запеченный картофель прямо в форме разминаем с помощью стакана. Добавляем соль, перец, немного тертого мускатного ореха, а также кукурузную муку. Перемешиваем все и формируем основу пирога.

На картофельную основу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает тертый сыр, разрезанные пополам томаты чери, листья щавеля. Яйца со сливками смешиваем до однородности, подсаливаем и заливаем этой смесью пирог.

Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает очищенную и нарезанную спаржу, а также кусочки сыра Дорблю. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут.

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