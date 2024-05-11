В этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал оригинальный рецепт пирога с сыром, использовав вместо теста картофель.
Готовится такой пирог очень просто, а начинку можно делать любую, например брокколи, бекон, цветную капусту, грибы, курицу или даже рыбу. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить киш со щавелем, спаржей и сыром Дорблю.
Для приготовления пирога "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты (на форму диаметром 24 см):
- картофель – 800 г
- мука кукурузная - 60 г
- сыр твердый – 75 г
- томаты черри – 100 г
- щавель или шпинат – пучок
- яйца – 3 шт.
- сливки – 150 г
- спаржа – 5 шт.
- соль, перец, мускатный орех
- сыр Дорблю – 75-100 г
Картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет вместе с кожурой: хорошо моет, немного сбрызгивает растительным маслом, выкладывает в форму и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут.
Запеченный картофель прямо в форме разминаем с помощью стакана. Добавляем соль, перец, немного тертого мускатного ореха, а также кукурузную муку. Перемешиваем все и формируем основу пирога.
На картофельную основу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает тертый сыр, разрезанные пополам томаты чери, листья щавеля. Яйца со сливками смешиваем до однородности, подсаливаем и заливаем этой смесью пирог.
Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает очищенную и нарезанную спаржу, а также кусочки сыра Дорблю. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут.
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