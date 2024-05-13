Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил приготовить альтернативное блюдо без мяса, но зато с минтаем, такой перекус подойдет к ужину или на обед.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно готовить вкусные рыбные фрикадельки вместе с томатами и зеленью. Такое блюдо будет хорошей заменой для тех, кому надоело или не любит есть мясные блюда, считает Ярославский.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

400 г отжатого филе минтая

75 г поджаренного лука (или 150 г сырого лука)

50 г твердого сыра (по желанию)

1 яйцо

соль, перец

Для соуса:

100 г лука

2 зубчика чеснока

30 г растительного масла

200 г томатов в собственном соке

соль, перец, сухие травы

40 г сливок

зелень для подачи

Приготовление:

Филе минтая от целой рыбы выжмите избыточную влагу через вафельное полотенце, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский. На масле обжарьте лук до изменения цвета.

Смешайте филе минтая с луком, пропустите через мясорубку дважды. Добавьте яйцо, соль, натертый сыр и хорошо вымешайте фарш.

Сформируйте фрикадельки, предварительно смазав руки маслом.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для соуса нарежьте лук и измельчите чеснок. Обжарьте лук, добавьте чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды.

Погружайте фрикадельки в соус, накройте крышкой и тушите около 6 минут.

Переворачивайте фрикадельки, поливайте соусом и тушите еще 6 минут, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Подавайте, посыпав изделия иссеченной зеленью.

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