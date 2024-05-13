Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно готовить вкусные рыбные фрикадельки вместе с томатами и зеленью. Такое блюдо будет хорошей заменой для тех, кому надоело или не любит есть мясные блюда, считает Ярославский.
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- 400 г отжатого филе минтая
- 75 г поджаренного лука (или 150 г сырого лука)
- 50 г твердого сыра (по желанию)
- 1 яйцо
- соль, перец
Для соуса:
- 100 г лука
- 2 зубчика чеснока
- 30 г растительного масла
- 200 г томатов в собственном соке
- соль, перец, сухие травы
- 40 г сливок
- зелень для подачи
Приготовление:
Филе минтая от целой рыбы выжмите избыточную влагу через вафельное полотенце, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский. На масле обжарьте лук до изменения цвета.
Смешайте филе минтая с луком, пропустите через мясорубку дважды. Добавьте яйцо, соль, натертый сыр и хорошо вымешайте фарш.
Сформируйте фрикадельки, предварительно смазав руки маслом.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для соуса нарежьте лук и измельчите чеснок. Обжарьте лук, добавьте чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды.
Погружайте фрикадельки в соус, накройте крышкой и тушите около 6 минут.
Переворачивайте фрикадельки, поливайте соусом и тушите еще 6 минут, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Подавайте, посыпав изделия иссеченной зеленью.
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