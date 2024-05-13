Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно готовить вкусные рыбные фрикадельки вместе с томатами и зеленью. Такое блюдо будет хорошей заменой для тех, кому надоело или не любит есть мясные блюда, считает Ярославский.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • 400 г отжатого филе минтая
  • 75 г поджаренного лука (или 150 г сырого лука)
  • 50 г твердого сыра (по желанию)
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Для соуса:

  • 100 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 30 г растительного масла
  • 200 г томатов в собственном соке
  • соль, перец, сухие травы
  • 40 г сливок
  • зелень для подачи

Приготовление:

Филе минтая от целой рыбы выжмите избыточную влагу через вафельное полотенце, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский. На масле обжарьте лук до изменения цвета.

Смешайте филе минтая с луком, пропустите через мясорубку дважды. Добавьте яйцо, соль, натертый сыр и хорошо вымешайте фарш.

Сформируйте фрикадельки, предварительно смазав руки маслом.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для соуса нарежьте лук и измельчите чеснок. Обжарьте лук, добавьте чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды.

Погружайте фрикадельки в соус, накройте крышкой и тушите около 6 минут.

Переворачивайте фрикадельки, поливайте соусом и тушите еще 6 минут, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Подавайте, посыпав изделия иссеченной зеленью.

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